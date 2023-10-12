【賽馬以外】轉一轉環境 真係好咁多！

俗語都有話「魚唔過塘唔肥」，唔少人都會喺轉換新環境後，不論能力或者際遇都愈嚟愈好，甚至一帆風順，始終有時喺一個地方太耐，總會有啲惰性，同埋冇咗新鮮感，難免影響發揮。人如是，馬匹亦會出現呢啲情況。其實唔止筆者，相信大部分馬迷都好發覺好多馬匹轉倉後嘅表現好咗，呢個都算係馬圈街頭智慧，當然唔係叫大家吼實一啲畀蔡約翰、羅富全或者告東尼呢類大倉搾乾搾淨，然後掃走嘅馬啦，而係部分沉咗一段時間，或一直無表現，同埋因為散倉被迫轉馬房嘅馬，呢類分子往往交到好成績。

就用番尋晚谷戰做例子，「國大合」、「仁仁之寶」都係轉馬房首仗即勝，前駒仲幫廖康銘攞到在港首W，而「天足貓」亦係加盟巫廐第2仗就建功，同埋另一匹轉倉馬「木火同明」包辦連贏，巫偉傑之後幾乎有「金哥兒」轉倉即贏，就知呢類馬匹嘅威力有幾大。睇埋賠率，呢3匹頭馬分別係12倍、18倍同埋7倍，炒埋一碟買過關，都肥過肥仔水啦。

不過，無論轉環境嘅影響有幾大，筆者對「國大合」、「仁仁之寶」甚至「金哥兒」嘅演出有啲意想不到嘅。先講吓「國大合」，實際賽績係尋晚賽前10戰輸晒，由52分跌至24分，輸得最近嗰場都要落後頭馬3個幾馬位，真係無段好睇，當然睇到上季尾嘅部署係有少少唔知想點嘅，戴吓眼罩，又突然除咗，之後由戴返，路程就由田草1600去到增程跑谷草1800米，最後又突然大幅縮程跑谷草1000米，好似咩都試吓咁。轉去廖康銘馬房後，「國大合」體重都冇乜大變化，試閘走勢嚴格嚟講無其餘廐侶咁吸引，點知尋晚就以日本一代馬王「大震撼」嘅方式大外一氣贏馬，筆者都要畀個「服」字，即使受惠於快步速，但可以將一匹從未展現追勁嘅馬收韁輕勝，功力唔簡單啦。

筆者覺得更誇張係「仁仁之寶」，呢隻馬在港首季已經贏田草1400米，上季就集中跑1400、1600米，即使成日跑近，卻一場都贏唔到，結果加盟黎昭昇馬房，呢位新西蘭倉主竟然夠膽安排呢隻馬大幅縮程跑谷草1000米，仲要初戴眼罩，結果憑住呢啲變數，後發先至建功。講真，唔墨守成規真係好重要，黎昭昇作為目前最後生嘅倉主，有呢份膽色變招，證明佢對自己判斷有信心，亦掌握到處理轉倉馬，刻意求變先係最佳辦法。

當然，筆者都要戴番頭盔先，捧轉倉馬呢個概念，的確喺季初比較煞食，因為有個暑假畀呢類馬匹變身，同埋通常都係減咗唔少分，如果季中突然轉馬房，始終接手嘅唔算有太多時間做準備，之後轉倉首戰嘅演出就未必咁好。至於禮拜日頭場「揚威四方」，上季尾喺何良已經踏升軌，今季加盟韋廐更上一層樓，而尾場「幸運有您」上季尾喺希斯到愈跑愈差，羅富全竟然肯接收，轉倉首戰除眼罩，唔知呢匹近兩季都係初出即勝嘅馬會跑成點呢？

■山無陵