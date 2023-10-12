莫德冀勝願克服檔位揚威珠峰錦標

總獎金高達2千萬澳元（約合1億港元）的珠穆朗瑪峰錦標1200米將於本週六（10月14日）在澳洲悉尼蘭域馬場舉行。冠軍練馬師莫德今仗將派出「勝願」參賽，他對這匹短途佳駟抽得1檔難掩失望，甚至有點憂慮。

今屆珠穆朗瑪峰錦標共有12駒競逐，當中包括8匹一級賽盟主。目前與高敏玲合夥設廄的莫德原本渴望「勝願」能抽得外檔起步。

珠穆朗瑪峰錦標是全球獎金最豐富的草地賽，頭馬可獲得7百萬澳元獎金。以墨爾本為基地的莫德坦言，雖然「勝願」抽得第1檔情況並非最差，但肯定不算理想。

莫德說︰「我原本期望馬兒能抽得中間或靠外檔位出閘。自內檔起步並非十分糟糕，但如果馬兒可從中檔或外檔出閘的話，相信會提高牠的爭勝機會。」

莫德麾下的「魚子精華」曾征服不少大賽，更在2012年皇家雅士谷賽期勝出鑽禧錦標（1200米一級賽），揚威世界舞台。這匹馬后在服役期間25戰全勝，包括摘下15項一級賽桂冠。

「勝願」則迄今上陣17次，只有兩仗未能跑入三甲，但由於牠今仗抽得最內檔，根據若干澳洲博彩公司開出的盤口，牠的大熱門地位已被「想一下」取代。由彭達訓練的短途良駒「想一下」至今在11戰中取得10冠1季的佳績，最近8仗更取得全勝。

「想一下」今仗將自有利5檔出閘，陣上應能緊隨領放馬競跑，而「勝願」則需要運氣之助，直路上才能望空上前。

彭達今仗將同時派出曾5勝分級賽的「探察」上陣，此駒現時的當地賠率僅高於「想一下」及「勝願」。彭達知道他的參賽馬今仗有機會在短短約70秒內，贏得他的馬房去年全年所贏得的獎金數目。

彭達說：「賽事獎金如此豐厚，這正是珠穆朗瑪峰錦標令人趨之若鶩的原因。去年我的馬匹合共贏得約7百萬澳元獎金，運氣時好時差，不過整體來說還算可以。」

「在短短約一分鐘的賽事中，就只有好運和欠運之分，而運氣好與壞可能就是勝負關鍵，決定你將贏得1千萬澳元還是一無所得。」

正當莫德對「勝願」抽得最內檔感到失望時，今仗陣中唯一的前置型參賽馬「登天橋」卻抽得2檔起步，令練馬師白敬雅感到高興。

白敬雅說：「『登天橋』屆時可利用天生的前速上前領放，此跑法對牠爭勝最為有利。如果有另一匹對手與牠一起領放，令賽事步速偏快，那就最好不過。」

「馬兒勝在前速銳利，已憑此優勢屢創佳績並勝出頭馬，所以我們樂於讓牠繼續採用前置跑法。」

「登天橋」去年角逐珠穆朗瑪峰錦標時不敵「勁力猛擊」得第6名，但白敬雅表示，「登天橋」今年春季的表現比去年更勝一籌。

歷來共有兩匹3歲馬曾攻下珠穆朗瑪峰錦標，分別是Yes Yes Yes及「勁力猛擊」，而今年兩匹3歲參賽馬「滾滾而來」及「核心」均會負輕磅上陣，同樣備受追捧。