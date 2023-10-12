【沙田錦標】韋達：將王跑一哩路程太短...

二級賽沙田錦標1600米將於本週日（10月15日）在沙田舉行。練馬師韋達今次將派出「將王」參賽，希望這匹兩屆香港最佳長途馬能取得佳績，為今季角逐各項大賽打好基礎。

「將王」今季將以進軍12月10日舉行的浪琴香港國際賽事為主要目標。儘管韋達深知1600米較「將王」的首本途程短得多，但他依然期待這匹血統優良的佳駟能在休後首仗交出佳作。

韋達談及這匹4勝一級賽的佳駟時表示︰「馬兒歇暑時過得十分愜意。牠今季的季前狀態堪稱歷來最佳，猶勝上兩個賽季。我不知道為何，但馬兒似乎十分享受今季的備戰過程。牠的動作流暢，十分健康，看來佳態洋溢。」

「我剛於週二早上策騎『將王』進行草地快操，儘管當日的場地偏軟，但牠的操練表現甚佳，給我的感覺很好。」

「週日一戰的途程對牠來說實在太短，因此我不會抱太高期望。今仗將是馬兒的季內首戰，如果牠能於末段交出上佳衝刺，我會十分高興。」

現年6歲的「將王」曾分別在愛爾蘭、英國、香港及卡塔爾4個不同國家及地區取得頭馬，迄今在香港的3捷更全在一級賽中取得，成績斐然。韋達今季打算為此駒作類似上季的部署。

在週日一仗後，韋達將安排「將王」於11月19日先出爭中銀香港馬會盃2000米二級賽，繼而再部署牠於12月10日再戰浪琴香港盃2000米一級賽。

韋達說：「在那些賽事後，我的下一個目標明顯就是再次遠征卡塔爾。」「將王」曾於今年2月在卡塔爾揚威酋長錦標（2400米卡塔爾一級賽）。

「馬兒雖然已年長了一歲，但我認為牠今季的季前狀態較上季更佳，身心也是。我不知道原因，但牠現時健康良好。我已經為牠設計了新的訓練程序，包括快操、試閘及其他各方面。牠年紀日長，這些新安排將對牠更為有利。我經過分析後設計了這些程序，馬兒似乎已受落，並且適應得不錯。」

「牠的雙腿現在更加有力，在黏軟地上會跑得更快，但牠也曾在較乾快的場地上攻下渣打冠軍暨遮打盃2400米一級賽，並於該仗學會如何加速衝刺。不過，馬兒一向在黏軟地上衝刺更佳。」

今屆沙田錦標共有10駒參賽，當中以「加州星球」、「將王」及「永遠美麗」較受注目，其餘賽駒還包括方嘉柏旗下的長途佳駟「多巴先生」及「直線力山」。

已在港兩勝三級賽的「多巴先生」上季表現參差，方嘉柏希望該駒今季能重拾勇態。

方嘉柏說：「牠現時的狀態令我滿意。牠參加過兩次試閘，均衝刺良佳及表現理想，而且看來鬥志旺盛，我期望牠今季能回復昔日光輝。牠對上數仗的落敗均情有可原，畢竟氣管內有痰液，確實會難以爭勝。」

「（氣管內有痰）沒有原因，只是被一些因素觸發。牠的呼吸一直都很暢順，必定是有甚麼因素影響到牠，所以我們給予馬兒時間，也嘗試了不同的治療。現在我們捲土重來，準備展開全新一季。」

「牠看來意氣昂揚。雖然週日一仗的途程只有一哩，但我認為牠將能以佳勢衝刺。我們打算安排牠其後角逐更長途的賽事，並期望牠能交出準繩的表現。」

「馬兒目前評分110分，這個評分的香港賽駒在任何情況下也應會有所作為。」

「多巴先生」今仗會由楊明綸策騎，排在2檔起步，而「直線力山」則由班德禮主轡，並自第九檔出閘。

方嘉柏說：「『直線力山』在進步中，今季首戰角逐1400米的表現令我十分滿意，目前看來續有進步。牠在1600米途程上應能展現實力，但相信增程跑1800至2000米時才會見真章。」

「馬兒目前狀態不俗，一切看來很理想，希望牠今仗會有好表現。」