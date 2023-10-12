周末澳洲珠峰錦標 都有潘頓布文！

剛谷戰布文、潘頓各贏一場打成平手，更是連續有「中華英雄」搭「都靈勇士」及「閃電」搭「鈁糖武士」兩Q開出，嚟緊周末兩大高手同獲邀參加全球最高獎金草地賽事珠穆朗瑪峰錦標1200米，布文、潘頓極可能由香港鬥到澳洲！

早前返澳洲有馬贏的OK哥布文，今次得到華禮納邀請，夥拍金吊墜錦標盟主「麗諜」跑珠峰錦標1200米，此馬出道至今15戰得6冠，最出色贏過古摩亞經典大賽，而上仗在金吊墜錦標G2，直路反應甚勁下輕勝逾2馬位，近況確是大勇；至於找來潘頓出戰的「藏心中」，則是練馬師甘敏斯訓練的一級良駒，同樣是奪下6捷，包括勝出新市場讓賽及古摩亞經典大賽兩場G1，近期雖只近未勝，但換上潘頓或有不同發揮，可以一敲。

同日蘭域馬場亦會上演英皇查理斯三世錦標，此場3歲或以上馬的1600米一級賽，相信比安希斯、威希斯及詹希斯訓練的「樂觀派」會受熱捧，此匹14捷良駒，對上5戰全勝，包括唐加士打一哩賽，是次賽前試埋閘跑第1再來，6連勝機會甚大。同場潘頓亦會為曾在女皇安妮錦標跑季軍的「輕取勝」主轡，而布文則會夥拍剛在愛爾蘭二級賽跑第2的「實幹牛仔」赴會，周末澳洲轉播賽由早上10時05分開始，大戰連場各位切勿錯過。