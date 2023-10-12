騎實現夢想歡樂至寶被破金身 阿堯今次守得雲開？

今季復出以來演出頻有佳作的何澤堯，剛谷戰又有馬贏，現時已取得8W！睇番今次坐騎中，「實現夢想」、「歡樂至寶」俱於上季展現強勁走勢，與何澤堯特別合拍，兩駒熱身後有望恢復強勁水準，連同幾匹機會分子，何澤堯隨時連場數胡，繼上回在沙田成為「騎師王」，今鋪有望冧莊。

呂廐「歡樂至寶」與羅廐「實現夢想」，上季分別在何澤堯胯下兩出兩捷及3戰全勝，也難怪上仗季內初出俱被熱捧，結果「歡樂至寶」轉場初跑田草1200米追回第3名，末段造22秒46全場最快，雖然未能順利再贏，但質新分子表現依然對辦，熱完身今次列陣第9場增程上1400米，有利後勁盡情釋放，何澤堯有這寶貝在手，有望贏馬兼「騎師王」激賺12分！

至於第10場羅廐「實現夢想」，上仗初次升二班角逐，對手增強下跑落走勢普通，賽後加強工夫，安排人馬再試課1200米泥閘，馬匹走勢有前有後得第1名，同組第2名乃評分高達129分、今次出戰沙田錦標的「加州星球」，綵排水準堅。加上今季有不少羅廐馬跑完一仗大幅進步，「實現夢想」敗後轉戰田草1200米，有力重上正軌。

何澤堯其餘坐騎中，第8場呂廐「風生水起」力爭跨季孖寶，上季曾一出輕取對手，確令人憧憬。第6場重新接手伍廐「發財大師」也有望跑高一線，人馬上季取2冠1亞極為合拍，也要吼實。