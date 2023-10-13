【分秒在握】從化試閘相係時候「復常」

踏入10月份報名馬仍未見踴躍，不過另一邊廂，試閘數目之多，卻是令人目不暇給，除了田草、田泥及谷草大閘外，從化試閘亦是相當多，由於疫情後中港兩地已全面復常，馬匹運往從化操練及保養生息亦成為常態。還記得疫情前，從化試閘後，馬會會提供衝線相片給傳媒，而且亦會在馬會網頁刊登。這安排看似平常，其實對傳媒的幫助甚大，因為現時基本上是沒有傳媒在從化駐紮，因此馬匹試閘，基本上是全無相片可尋，現時不少馬匹在從化操好方運港出賽，這就令到新馬相片，又或者長駐從化的馬匹相片變得相當貧乏，既然現時中港往來已復常，甚至不時見到有騎師往從化試閘，重新安排刊登從化閘的馬匹衝線相，相信會贏得不少掌聲。

歡樂至寶增程抵博

周日賽事想一博三班1400米的「歡樂至寶」，上仗9月17日初次出爭田草大場，於1200米受阻下撲近追回季軍，雖然未能構成威脅，但走勢其實甚討好，因為季初根本大利前置馬，此駒初轉場，際遇平平之下能追回第3名，其實已有交代。今次同場有同樣吸飛的「神虎龍駒」，相信「歡樂至寶」不會太熱，同場快馬不多，此駒初增程氣量要求變得較低，更值博。

■長風