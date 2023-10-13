【沙田錦標】蔡廐7捷馬VS東廐星球馬！

周日重頭戲二級賽沙田錦標，「加州星球」今季復出，以這場衞冕戰作為進軍國際賽的首場熱身，但已換上布文主理，皆因潘頓移情別戀，選擇為上季7捷新星「永遠美麗」效力，究竟一哥揀啱定揀錯，兩匹明星馬首度對碰誰勝誰負，勢成焦點。

「加州星球」及「永遠美麗」兩匹明星馬今季目標一致，同樣瞄準12月香港一哩錦標，屆時會遇上馬王「金鎗六十」，「加州星球」曾揚威香港一哩錦標，成為上季唯一擊敗馬王的賽駒，然而下半季兩度碰頭，卻一直屈居馬王之下。其實潘頓今季在一哩大賽範疇上，無非以擊敗馬王為榮，決定捨「加州星球」而揀「永遠美麗」，考慮到「加州星球」一連兩仗被「金鎗六十」擊敗全無招架之力，今季力圖反先顯然沒有太大把握，倒不如選擇潛藏未盡的「永遠美麗」，且看這匹蔡廐PPG精英今季可以走得多遠？

「永遠美麗」榮膺上季最大進步馬匹，實力已獲得證明，首季服役已取得一季7捷佳績，雖然所勝賽事級數稍遜，但每次勝來有餘未盡，比起「加州星球」單一放頭跑法，顯然為騎者帶來無限憧憬。

究竟今屆沙田錦標，是否只得上述兩駒單打獨鬥，翻查近10屆沙田錦標頭馬紀綠，2000米或以上途程頂級良駒常帶來驚喜，近4屆亦有「跳出香港」及「勇戰神駒」摘冠，今仗既有上屆遮打盃冠軍「將王」及分級賽常客「發財先鋒」，亦有熱過身的「直線力山」，都可視為突擊分子。