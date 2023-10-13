【論戰天下】總獎金1億！祈普敦大想頭！

珠穆朗瑪峰錦標總獎金1億港元，是全球最高獎金草地賽，但礙於屬賣位賽關係，至今仍未被升格為一級賽。祈普敦自今年1月接手「想一下」後，人馬合作已連勝8場包括兩項一級賽，攀上珠峰是幕後一早定下目標，決心最大。

鷺展翅勝在演出準

S1-1：「鷺展翅」已經跨季6場非冠即亞，至今兩次落第均是出道初期於墨爾本跑左轉馬場。上場力追不及有點欠運，今場跑讓磅賽，對手遠比同日銀鷹錦標組別弱得多，高力德跑此駒兩次均獲第2名，今排7檔理想，只要發揮出水準，人馬合作可望取得首捷。

極境美態增程更合

S1-2：名為表列賽，參賽馬多為升班初挑戰黑體賽。「極境美態」6月兩歲登場時後上負於「早麗星」得第3名，澳洲冬季小休3個月，復出進步神速，剛於玫瑰崗1200米以收韁姿態贏馬，今跑1400米對這匹「霜降」子嗣只會更合，反正留前鬥後，外檔影響不大。

倜儻小貓上仗勢勁

S1-3：今場有10駒在上月尾杜詩富錦標交過手，跑完今場齊齊目標進軍春季冠軍錦標。計埋抽檔後，杜詩富錦標前列馬中又以高多芬「倜儻小貓」最好。今季復出首仗已勝三級賽，之後兩戰個人認為早段留得太後，上場終點前一路湧前餘勢佳，加程跑1800米看來合適。

橡林路挑機擂台躉

S1-4：「橡林路」一生初出首仗便於羅理雅胯下勝出，之後在昆士蘭出賽表現平平。7月復出贏馬後再重返悉尼，兩度於蘭域馬場上陣，前仗重配羅理雅，立即大勝對手，上場同樣外疊望空一衝即收韁輕勝，人馬3戰全勝，表現脫胎換骨。現階段大熟大勇，1200米定可應付，有力挑戰大熱門「麗寶巒」。

蹄步活潑坐位望贏

S1-5：幾匹實力馬排外檔，形勢非常接近的三級賽。「蹄步活潑」今年4月在蘭域馬場藍寶石錦標跑出漂亮一仗，之後轉戰兩場南澳一級賽上名。今季復出兩仗接近，上場首演錦標對手強之餘，本身跟前望空跑法亦有違馬性，今改由潘頓客串，排外檔起步，可沿用留前鬥後戰略，交出水準可坐位望贏。

勝願實力高忌內檔

S1-6：排位前莫德接受訪問，「勝願」樣樣好只希望排外檔，結果周二在悉尼歌劇院對外海傍抽籤公布抽到最入的1檔。4月史密夫錦標排12檔大外欄後上勝出，跑法被動要由入走回出外取位，真的要考考勞倫功夫，計馬實力當然最高。

如「勝願」後上有塞的話，「想一下」應是今場四平八穩之選，出賽11戰10冠1季，配祈普敦8戰全勝，包括於昆士蘭冬季嘉年華掃走兩項G1，上場首演錦標復出八九成水準看似贏得險，實際目標早在今仗，蘭域馬場3戰不敗，5檔守靚位跑，奪標呼聲甚高。

快馬「登天橋」抽得2檔好位應可以順利貼欄，去年閹後踏入2023年大爆發，無論西澳、昆士蘭抑或上仗悉尼索士錦標同樣表現可人，地快利放有機。「檀島幹探」同母半姊「凌波蹄」分別於2020及2021年曾兩度嘗試攀珠峰卻失敗，均只跑第8名，上場可後追力逼「想一下」而僅敗，當具實力，麥道朗先無「綠化帶」，再因「勁力猛擊」受傷，最後才改策「檀島幹探」，最重要早段留得好，便可交出強勁衝刺。

滿福氣上仗水準高

S1-7：「滿福氣」出道至今9戰6冠3季，上場費明頓波比路易士讓賽多跑一步已追到「星海行」，後駒上周再攻下二級賽，證明水準甚高。今次轉戰悉尼兼增程跑1300米，賽前試一課蘭域右轉場閘，輕輕鬆鬆跑第3名，具一級賽實力的雌馬，在此組受讓磅，有力後上揚威。

樂觀派衝擊第15W

S1-8：今年由佐治文斯錦標易名為英皇查理斯三世錦標，總獎金升至500萬澳元，參賽馬星光熠熠，幾匹高分實力馬排檔理想。「樂觀派」今季復出在墨爾本打遍天下無敵手，3捷之餘更包辦兩項一級賽，連同過去兩屆唐加士打一哩賽，已經4勝G1，排8檔起步守靚位跑，可期取得出道第15場頭馬。

添秘密檔佳食尾胡

S1-9：由賀嘉時父子訓練的「添秘密」，過去曾經在一、二級賽上名，上場季內復出跑1400米G2負於「麗諜」跑第5名，已收熱身之效。今次遇上一組對手唔強的三級賽，重配手風順上位中的新秀勞樑棟，兼排得好位，可食尾胡。

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