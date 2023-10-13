【世界觀】馬場版《阿甘》 勝願擂台躉

雖然智商只得75，細個時雙腳仲要伸唔直，唔可以好似正常人咁行路，但係經典電影《阿甘正傳》入面嘅主角阿甘，憑着善良性格同過人毅力，最終活出比任何人都要精彩嘅美滿人生。響地球另一邊，一匹出世後有嚴重缺陷嘅小雄馬，響唔被睇好嘅情況下衝破一個又一個難關，成為全球最矚目嘅短途明星之一。呢齣馬壇《阿甘正傳》主角係邊個？答案就係今屆珠穆朗瑪峰錦標擂台躉「勝願」。

培育「勝願」嘅著名新西蘭懷卡托卡育馬場嘅波士Mark Chittick，回想第一眼見到呢匹馬時，真係唔知好嬲定好笑。Mark話由於「勝願」出自「小法寶」，所以充滿期待，但係估唔到呢匹馬一出世就成盆冷水淋落佢個頭度，左前腳明顯同一般幼馬唔同，膝頭以下向外彎超過20度，成把直角尺咁。為咗矯正呢個缺陷，崇尚自然療法唔鍾意幫馬匹做手術嘅Mark，試過好多方法，搞到「勝願」有成11個月好似阿甘細個嗰陣，要拖住隻腳拐吓拐吓。事實證明呢11個月嘅治療期冇白費，「勝願」相當叻仔，贏完1W又1W，由新西蘭威到去澳洲。

呢匹馬壇「阿甘」，今次響全球獎金最高嘅草地賽事接受群雄挑戰，睇吓會唔會繼續佢嘅奇迹之旅，再次成功登頂！

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