【練馬師王】再列1號 封王關鍵

剛周三谷戰「練馬師王」，新倉巫偉傑只派「天足貓」及「金哥兒」上陣，與賀賢、廖康銘、黎昭昇、丁冠豪及徐雨石同被列為「其他練馬師」，結果巫廐兩駒取得1冠1亞，累積18分，尾場未開跑前仍然領先，「其他練馬師」以為有機會首次開出，可惜最後沈集成食尾胡起孖，以24分絕殺對手。

另一方面，12屆冠軍練馬師蔡約翰今季開局平平，暫時出馬多達35匹次，居然無一取勝。翻查紀錄，上季蔡約翰在「練馬師王」合共勝出16次，乃各廐之冠，當中沙田賽事佔14次，大場才是主要出擊場地。上周日沙田賽事未取消前，當日「練馬師王」蔡約翰已被列為熱門編號1，隱約可見馬房正準備進行反擊，今期繼續掛頭牌，必定大開殺戒。

從開售賠率顯示，「翩翩君子」、「永遠美麗」及「明心知遇」迅速受熱捧，明顯是搏殺重心所在，至於第2場「鄉村樂韻」初出底牌未明，但票數不弱，演出隨時嚇你一跳，因此投注蔡約翰的「練馬師王」時，適宜在第2場前「入場」落注。

全日重頭戲第7場G2沙田錦標，「永遠美麗」續配潘頓，連同早一場「安騁」，這是騎練季內首天合作，擺明戰鬥格局。「永遠美麗」去季10戰獲7冠1亞2季，最近兩仗出戰三級賽都未逢敵手，演出準繩且進步未止境，即使今季未熱身即跑一哩，相信仍難阻牠捧盃，篤定為老蔡擸走12分。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 3.6倍

2.告東尼 3.0倍

3.伍鵬志 6.5倍

4.大衛希斯 12倍

5.方嘉柏 13倍

6.韋 達 13倍

7.葉楚航 16倍

8.姚本輝 15倍

9.賀 賢 22倍

10.羅富全 25倍

11.呂健威 40倍

12.蘇偉賢 45倍

13.鄭俊偉 65倍

14.文家良 75倍

15.丁冠豪 200倍

21.其他練馬師(沈集成/容天鵬/黎昭昇/巫偉傑/廖康銘/徐雨石) 175倍