【張基焦點】百發百中四班放冷箭

賀賢自從於開鑼日憑「飛來勁」取得今季首W後，成績徘徊不前，周日田戰派7駒上陣，自然希望打破悶局，「百發百中」落到四班形勢截然不同，有權突擊。另外，「美麗同享」今回可以負輕磅上陣，主要對手狀態有瑕疵，可取而代之。「你知我得」做足工夫而臨，增程更有把握。「歡樂至寶」跑1400米應更合發揮，補中機會樂觀。

第3場四班1200米，「百發百中」於澳洲一出即勝，其後便來港，該場即使是普通賽事，卻大炒對手4馬位，贏得出色。上季來港後明顯未郁手，然而最後一仗用田泰安已經輕鬆追近，今季則於從化加強操練，拍跳、試大閘工夫做足，今次落到四班對住一組不算強的對手，形勢有利，交由霍宏聲執韁有冷味。

第7場二級賽1600米，沙田錦標，「美麗同享」能力不差，只是經常於分級賽孭135磅上陣，對此匹體重只1046磅的馬匹而言太吃虧，今次終於孭少13磅上陣，主要對手如廐侶「加州星球」馬身仍肥，「永遠美麗」則仍未弗，反而「美麗同享」已熱身兼負磅合適，有權於這場二級賽擊敗對手。

第5場四班1400米，「你知我得」幕後明顯自視頗高，上季初出前試5課大閘準備搏殺，可惜抽到14檔姍姍來遲得季軍，翌仗再搏卻因驗出有痰落敗，今季試了3課大閘才上陣，不論試草或泥地均愈試愈進步，應該有把握才會增程跑1400米，加上主要對手「大千氣象」抽外檔，機會樂觀。

第9場三班1400米，「歡樂至寶」上仗以為初跑田草1200米也能贏，可惜直路受阻追唔切得季軍，因此今次不敢怠慢立即增程，抽7檔應該不容有失，戰意鮮明，值得追捧。