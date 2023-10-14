【進階選項】歡樂至寶增程更強

今期舉行沙田錦標，雖然馬王「金鎗六十」未有列陣，呂健威馬房亦出馬不多，不過當中兩匹配上何澤堯皆為爭勝分子，尤其練馬師今季開局順利，已經揚言夠子彈爭冠軍，而今日派出的質新馬便是練者搶分棋子，可能全季埋單加埋都有8至10W在手。

第9場「歡樂至寶」上次季內初出轉戰田草，結果初逢敗績只得第3名，雖然如此，看馬兒直路上追勢、末段所造時間，仍然是全場最亮麗一匹。敗後復課繼續由何澤堯主理，10月3日試泥閘外檔起步順勢縮後，轉大彎自動撲上，感覺又進一步。

進軍明年4歲馬系列賽

查血統，父系「達先寶馬」不少子嗣受母線遺傳影響，氣量愈拉愈長，「歡樂至寶」母系家族更是歐洲血統，大部分成員要跑一哩以上才合腳法，今次增程出戰1400米只會更合，稍後上1600至1800米亦無問題，趁季初階段盡量爭分，部署明年4歲馬系列賽。

尾場二班1200米屬強組賽，「實現夢想」上仗季內首戰大熱倒灶包尾，記得當天亦是何澤堯傷愈復出戰，結果與「歡樂至寶」兩匹明星馬齊齊不敗身被破。不過騎者經過熱身後亦戰力歸位，而兩駒同樣熱身後加強備戰， 「實現夢想」賽前試一課轉彎泥閘，起步騎兩步貼欄領放，強如「加州星球」畀落去亦難以迫近，觀感遠比上仗前的草閘為佳。今場雖排12檔，但對這類靠大步走開順腳頭馬匹並非壞事，內側快馬唔算多，只要有決心一定可以搶欄，勿因一次走樣而看輕此駒威力。