【三重彩地帶】呢位「小子」唔係茄哩啡！

第1場五班2000米，「烽煙載喜」今季首仗增程至1800米即上名，難度不低，同父馬「龍鼓飛揚」、「時時精綵」等均屬氣袋，今場2000米更勝任，同主「炯炯有神」勝後升班再入前列，「烽煙載喜」未交代而近兩場都入位，告仔對此系馬甚為着緊。另一複膽揀「揚威四方」，上場輕鬆贏甩被加9分，但睇勢頭仍可再上。

「金津銀星」谷閘早段居後，直路沿欄追上走勢引人，葉廐降班馬時刻要防。「活力多多」已跑到季內第4仗，典型伍廐部署勤跑等機會。「家樂飛駒」突然強配布文博變身，賀廐屯重兵，這類冷門不宜錯過。「喜悅一生」上場初入三甲1檔幫到手，今次又得靚檔可依樣葫蘆。

第4場四班1400米，「星河小子」上場同程得第3，身旁對手再出非贏即位，屬強組，雖然今次又排12檔，但田泰安騎熟應知應對，三甲穩可作複膽。

「果然僥倖」上場1200米僅僅追到，增程有好冇壞。「烈火駿馬」上季一出贏直路賽，及後不斷增程，揀1400米復出唔似求熱身。「盛世名駒」上季兩勝四班賽，三降四佔盡班利，潘頓試3課閘非冠即亞，有備而來。「翩翩君子」上場季軍威脅不大，偏均速1400米可能更合發揮。■海東