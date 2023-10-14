【J臣研究所】美麗同享計數賺盡

上星期不少香港練馬師都到悉尼揀蟀，早前同有關拍賣會平台人士食飯，佢哋都話非常重視香港買家，亦都想擴大2歲馬拍賣會規模，但澳洲那邊好少人將好馬留待2歲才出售，最好那批在周歲時已經賣晒，所以要說服持貨人將2歲馬放上拍賣會並唔容易。睇番今次拍賣會，雖然都有好多香港買家積極出手，但由於失去新加坡買家支持，流拍率亦好高，嚟緊下星期就會有新西蘭2歲拍賣會馬進行試跑，睇嚟香港買家都想睇定啲，喺11月先至重點入貨。

二級賽開始有啲睇頭，因為唔少明星馬上陣，「加州星球」似擺擂台，但呢隻馬好少試大閘騎都唔走，今次有暗湧先拖腳，反而告仔幾隻入面，筆者最睇好「美麗同享」，首先呢隻馬確認咗一級賽唔夠爭，所以二、三級賽肯定係箭頭所在。計馬佢上季冠軍一哩賽僅不敵「金鎗六十」但平磅跑贏「加州星球」，今場受讓「加州星球」13磅，加上已熱身，着數到暈。「永遠美麗」感覺上試閘個身有啲重，應要熱身後才好。「安遇」上場演出太差，但之後試閘又唔覺有事，拖多次。

第9場又係高水平大戰，「神虎龍駒」上場不敵「黃腳鱲」半個馬位，該場馬總時間比當日三級賽快7線，睇嚟兩駒都唔簡單，今場「神虎龍駒」排1檔起步，潘頓仲唔係穩勝？最大問號都係「歡樂至寶」，計馬跑沙田長直路更啱衝，埋門大閘勁到捉唔住，呢兩隻太強，單Q及位置Q就夠。