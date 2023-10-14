【耀眼精選】安騁目標今仗

剛戰筆者推介「飛輪步」，賽前諗住呢匹馬就算畀火燒都唔會熱，獨贏冇四五十倍，奀極都起碼有3字頭。勢估唔到，隔夜開飛「熱」到只得29倍，比預計少了一大截。到賽日再落多一浸，長期響19至22倍上落。當以為已經落夠飛，殊不知開閘10秒後再倒水咁倒得番12倍。呢匹之前3戰最叻只跑第10名，上場仲包緊尾，有喘鳴底、前腳又受過傷，集傷病殘於一身嘅暗牌馬竟然可以熱成咁，顯示依家有好多世界級職業賭徒響香港鬥法，要響呢個高手過招嘅遊戲分一杯羹，真係少啲功力都唔得。

講番場賽事，周俊樂基本上已做足本分，真係要雞蛋裏挑骨頭，可以挑剔佢第3段心急踩快咗，直路又太孤寒霸住條欄唔敢移出些少，唔係嘅話，或者可以鬥得更接近。

經過9輪賽事，只剩番2個馬房仲未開齋，包括慣性脫腳嘅蔡約翰。睇今次出馬陣容，應該輪到呢個冠軍做主角。筆者對第6場「安騁」最感興趣，呢匹處女馬剛周日報爭田草1600米擺明熱身，賽事最終因颱風取消，馬房即安排出試周二泥閘，睇部署，練者似乎一早打算上個禮拜跑完就匆匆再出，呢場1800米先至係真正目標，今仗由嘉里換上潘頓，配搭唔係講玩。