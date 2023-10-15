【分秒在握】睇通綫路好抵博

今次賽事焦點，自然係季內首項二級賽沙田錦標，此場二級賽有別於其他同類賽事，係以讓磅形式進行。「加州星球」及「永遠美麗」固然係同程好手，但「綫路之星」孭最輕磅能跟能鬥，配硬淨田泰安值博。

潘頓賽前放棄「加州星球」而揀騎「永遠美麗」也是無可厚非，畢竟跑落去，最終目標都係要擊敗「金鎗六十」，而「加州星球」上季屢次落敗，潘頓轉而將希望放在較質新的「永遠美麗」身上，不能說是錯。不過這兩匹中距離精英，季內目標必然是12月國際賽，兩駒練馬師告東尼及蔡約翰都係大師級，必然不會將馬匹狀態過早推上頂峰，如此一來，輕磅馬自然有機可乘。

不過話說回頭，雖然「加州星球」及「永遠美麗」季內初出狀態未十足，但要挑戰兩匹強手，本身也必須具備一定實力，其中要扮演這位巨人殺手的，怕且最有資格是「綫路之星」。此駒上季其實三番四次不敵「永遠美麗」，由讓人磅變為受讓磅，連續4次都屈居「永遠美麗」蹄下，今次受讓8磅，又有否能力反先？

開氣熱身後演出更佳

當中最大的契機，怕且會是「綫路之星」季內已跑一仗熱身，而且此駒以往都係開氣後表現更好，而「永遠美麗」則屬季內初出。事實上，上季尾763場，「綫路之星」受讓10磅之下只以頸位之微負於「永遠美麗」，而「綫路之星」若非取位欠順，相信會更加有威脅，今次兩駒相差8磅，估計仍會有一番惡鬥，但賠率相差太遠下，情願贏位兼投「綫路之星」一博。

■長風

第7場 8綫路之星 3永遠美麗

1加州星球 4發財先鋒