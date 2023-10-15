【戰況R6】神仙落飛開胡 賴低丁冠豪

3歲美國自購馬「安騁」，喺早前因打風取消嘅賽日本來配嘉里上陣，延至今日先喺香港初登場，但鞍上人就換成潘頓，結果臨場落飛贏馬，3歲仔、在港初出跑1800米照贏，潛力實在不簡單，而呢匹馬亦為蔡約翰打開今季勝利之門，依家練馬師方面剩番丁冠豪尚未開齋。

賽後，馬主王賢敏表示愛駒「安騁」取勝十分驚喜，因為原定上周日出賽，但打風出唔到，而蔡約翰十分用心練馬，賽前話畀啲時間「安騁」，今仗贏馬後，練馬師都感到驚喜。至於點解會以「騁」字為名，王小姐表示希望愛駒愈跑愈嫻。

馬主父親王忠秣表示，「安騁」從法國買入，來港前最後一場由莫雅策騎「安騁」喺英國上陣，嗰場第2其實跑得好好，今場「安騁」亦展現鬥心。問到對「安騁」有冇期望，王忠秣表示跑馬係逐場計，佢對「安騁」當然有期望，隻馬仲好後生，而香港3歲同4歲馬一向競爭激烈，所以對於「安騁」能否進軍4歲大賽都唔敢太早講，只希望馬匹繼續進步。

今場跑第2名為田泰安「禾道福星」，霍宏聲「博才」跑第3，第4名為布文「加州偟者」，何澤堯大熱門「發財大師」冇影。

第6場賽果：11-6-9-1

二重彩賽果：11-6(最後賠率52)