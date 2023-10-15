【戰況R10】羅富全雙龍出海 結果冷嗰隻贏咗喎！

今日賽事整體都由熱門馬勝出，但去到尾場就爆鑊甘。羅富全尾場出一對，何澤堯策騎嘅「實現夢想」被捧成3.8倍大熱門，廄侶「幸運有您」則冷至27倍，但賠率不反映賽果現實，後駒喺艾兆禮胯下直路愈衝愈勁，爆冷勝出，騎者是日起孖，而此駒自希斯馬房轉投羅富全屬歸隊性質，因為同主馬「緣途有您」正正交由羅富全訓練，如今呢個招牌真係省得勁靚。同時「幸運」系今日憑此駒及「幸運遇見」起孖，真係好旺呀！

賽後，羅富全話「幸運有您」初出好，雖然狀態未十足，但試閘走勢唔錯，試完閘之後睇賽程都係得今場賽事可跑，所以都有問馬主同埋操開嘅蔡明紹，蔡明紹話今場已卜定坐騎，而馬主就話唔等，要求跑今場，所以就用上艾兆禮。

至於「實現夢想」初次增程上1200米，更加係初戰轉彎路程，何澤堯賽後匯報隻馬轉彎有啲論盡，加上排12檔起步，出閘後內側一直有對手頂住，沿途三疊望空，寄望吸收今仗經驗後，下仗可再有更佳演出。

今場跑第2名為潘頓「威力奔騰」，田泰安「魅力寶駒」跑第3，第4名為「實現夢想」。

第10場賽果：6-4-9-8

二重彩賽果：6-4(最後賠率182)