【賽後報告】揚威四方熱倒 韋達認同潘頓觀點

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關「揚威四方」令人失望的表現時，潘頓表示，坐騎於早段居前競跑時走勢暢順。他說，當賽事步速自1600米處起加快後，坐騎於對面直路上被「從所願」超越，並自1000米處起須受催策。他又說，儘管坐騎是日負磅增加，是賽的步速也較上仗為快，加上坐騎曾於400米處受干擾，但坐騎的表現仍令人失望。練馬師韋達認同潘頓的觀點，並表示「揚威四方」於跑畢上仗後兩星期內再次上陣，加上今仗增程角逐，可能未能適應。「從所願」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第2場：被查詢有關「紅海風帆」的表現時，潘頓表示，雖然坐騎能夠保持居前競跑，而且陣上走勢令人滿意，但自400米處起對催策毫無反應，他認為坐騎表現令人失望。他又說，他能提供的唯一解釋是坐騎目前適宜增程角逐，從而於早段能以可持續更久的步速競跑。練馬師文家良表示，「紅海風帆」今仗首次佩戴眼罩及綁繫舌帶上陣，沿途沒有遮擋，於末段未能如預期般以勁勢衝刺。他又說，他認同潘頓的看法，並表示將嘗試讓「紅海風帆」下仗增程角逐。「背背龍」陣上內閃，難以策騎。

第3場：「百發百中」賽後流鼻血。被查詢「鈦易搵」有關末段的騎法時，布文表示，坐騎於直路上受催策時內閃，接近100米處時他須在坐騎持續內閃之際更大力收緊左邊韁繩。他又說，當他於末段持續力策坐騎至終點時，他未能以慣常的力度全力催策坐騎，因為他專注於防止開始呈現疲態的坐騎進一步向內斜跑及造成干擾。觀看巡邏影片後，小組接納布文提供的解釋。

小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「醒目勇駒」是否獲公平出閘。小組在觀看巡邏影片及聽取了司閘員施百厲的證供後，發現「醒目勇駒」於開閘時以後足豎立及出閘笨拙，導致騎師班德禮被拋下。由於小組認為有關事件是在開閘時同步發生，因此宣佈「醒目勇駒」為出賽馬匹。「醒目勇駒」必須試閘及格後，才可再次出賽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後，班德禮接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

第4場：「妙玲瓏」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。小組就艾道拿於400米處至200米處之間策騎「烈火駿馬」的方式展開研訊。小組聽取了艾道拿及此駒的練馬師姚本輝的證供。艾道拿表示，他獲指示讓自第一檔出閘的坐騎居中間位置，但並未就何時催策坐騎獲發具體指示。他說，坐騎跟隨「翩翩君子」上前，其後他於入直路時選擇讓坐騎保持居該駒之後，以圖在該駒之後推進。他說，其後「翩翩君子」受困及未能上前，導致坐騎同樣在該駒之後受困，他其後於接近300米處時將坐騎移至該駒外側以尋找空位。他又說，坐騎未能在300米處至200米處之間佔取「盛世名駒」外側的空位，因為他擔心「喜駿風采」正在墮退，因而並未立即將坐騎向外移出。他進一步表示，趨近200米處時，他得以將坐騎移至「盛世名駒」及「喜駿風采」外側，坐騎起初對催策反應良佳，其後於接近100米處時無以為繼。姚本輝確認他發出的指示，並表示對艾道拿策騎此駒的方式感到滿意。

考慮了證供後，小組告誡艾道拿，他讓坐騎保持居「翩翩君子」及「盛世名駒」之後競跑的時間過長，他原本有機會更早將坐騎移至該兩駒外側，從而令坐騎望空。在選擇不採取進一步行動時，小組留意到「烈火駿馬」於100米處未能再增速，並且不認為艾道拿的行為影響該駒的最終名次。然而，小組告誡艾道拿，他必須確保展現更佳的判斷力並更快作出反應，以確保當機會一出現時就讓坐騎推進。

第5場：「博愛先鋒」賽日早上被小組按照獸醫意見（發燒）著令退出。「魅力一心」賽後發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第8場：「揚揚大道」氣管內有很多血。

第9場：「歡樂至寶」離開亮相圈時踢中欄杆。抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。