點睇近日連番停賽？布文：是我處理得不夠成熟...

澳洲籍騎師布文今日在沙田馬場大顯身手，合共4勝頭馬，當中更憑出色鞍上表現，夥拍「加州星球」在二級賽沙田錦標1600米中掄元。該匹隸屬告東尼馬房的頂級一哩佳駟將於12月10日的一級賽浪琴香港一哩錦標1600米進行衞冕，今仗之勝亦為此駒劍指這個目標奠下堅實基礎。

今日「加州星球」自最外檔10檔起步後迅即取得領先，牠在布文胯下在賽事首800米造出48.54秒的偏慢步速，其後布文逐漸將速度加快，最後兩段800米以45.64秒完成。結果該駒衝線以半個馬位之先擊敗「安遇」摘下冠軍。

原本「加州星球」為潘頓的慣常坐騎，但該位6屆香港冠軍騎師早前決定夥拍「永遠美麗」出爭此賽，因此「加州星球」今仗改配布文上陣，鞍上人在賽事中的精湛表現獲得練馬師告東尼的激節讚賞。

告東尼在賽後說：「布文是位世界級騎師。馬兒今日在賽事中展現其級數，同時騎師的鞍上發揮亦無懈可擊。此駒早前進行第2次試閘後，牠的進度一度顯得有點徘徊，但牠最終成功克服過來，這或許是馬兒今次能夠獲勝的關鍵。」

「牠一直是我的馬房之星，馬兒現時或許是我廐的唯一星級賽駒，布文將會繼續為我效力，在日後的賽事中繼續夥拍牠上陣。」

「加州星球」今日獲勝後，將本身的戰績改寫至19戰11勝，此駒為布文今日在沙田取得最重要的一場頭馬，更為過去一星期作結。這位澳洲好手於上週三跑馬地賽事中因犯規而被罰停賽兩個賽事日，之後他於週六（10月14日）在蘭域的珠穆朗瑪峰錦標賽馬日中亦因同一原因，被罰停賽多3個賽馬日。

縱使如此，今日有機會夥拍「加州星球」這匹佳駟上陣，布文在賽前暫且將這些停賽問題拋諸腦後。

他說：「我只將焦點集中在我的坐騎身上，確保牠能順著本身的節奏競跑。牠是一匹喜愛自己順放的賽駒，然而今仗早段沒有其他對手上前向我的坐騎施壓，這確令我有點意外。即使如此，我也沒想過早段讓牠以太快的速度放頭競跑。」

「牠今仗需負135磅重磅上陣，但由於沿途沒有受到太大壓力，這點有助牠於末段維持勁勢。賽前我有信心馬兒今日可以交出上佳表現，無論最終勝或負，牠總不會令我們失望。」

問及在今日賽事取得的優異成績時，布文說：「今日我的坐騎整體實力不俗，雖然沒有任何一駒的機會特別出眾，但我頭場已憑『家樂飛駒』先拔頭籌。該駒早前在跑馬地試閘時走勢出色，今日能夠在此班次奪冠，我毫不感到意外。『攻頂』今日亦以優異姿態獲勝，另外『大千氣象』上次已有傑出表現。」

「很可惜我昨日在悉尼出賽時於陣上作決定時犯了錯（不小心策騎），令我稍後需要在這裡停賽數日，但這一切都已成過去。回看這件事，我想我或許應該處理得成熟一點，但這已成了事實，因此下週日之後我會開始停賽。未來一個星期對我來說十分重要，我會在焦點專注在賽事上。」

布文目前以17場頭馬暫居榜首，以1場之先領先潘頓。