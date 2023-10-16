今屆秋華賞片段：

最近亦唔少日本地方競馬會嘅泥地分級賽都開出唔夠兩倍嘅熱門，尋日輪到京都競馬場舉行日本三冠馬后尾關，途程2000米一級賽秋華賞，今年已經攻下頭兩關櫻花賞同埋日本橡樹大賽嘅Liberty Island，決定唔跑任何熱身戰，直接出戰秋華賞。

雖然久休5個幾月，依然被捧成1.1倍嘅大熱門，結果此匹新一代馬后，喺川田將雅胯下再次有出色表現，入直路後率先透出，最終以輕鬆姿態掄元，成為繼Mejiro Ramonu、Still in Love、「夏威夷鳥」、「貴婦人」、「杏目」及「謀勇兼備」後，日本史上第7匹三冠馬后。

村田將雅尋日更係佢嘅38歲正日生日，能夠以Liberty Island完成三冠馬后壯舉，呢份生日禮物，當然係別具意義。

至於6戰得5冠1亞嘅Liberty Island，今場演出固然出色，但亞軍Masked Diva拉士200米嘅追勁亦非常厲害，後駒今回首次出戰一級賽就有咁嘅走勢，亦唔簡單。完成三冠馬后呢項壯舉後，Liberty Island之後嘅部署自然備受關注，相信呢匹3歲馬女下仗最好可能就係出戰11月尾嘅日本盃，到時就會同全球評分最高馬匹「春秋分」大鬥法，肯定令人非常期待。