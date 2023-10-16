譽滿杜拜或放棄英煞科 意味有意來港跑國際賽？

香港馬迷相當熟悉嘅英國賽駒「譽滿杜拜」(Dubai Honour)，就連「浪漫勇士」遠征澳洲亦視為部署指標，練馬師郗國思透露，喺7月跑完日蝕錦標休息至今，大有機會放棄呢個周末於雅士谷舉行嘅馬季煞科戰，準備10月29日喺意大利復出，於卡帕萊馬場出戰2000米G2羅馬錦標。

郗國思原本有「喚雨呼風」（My Prospero）與「譽滿杜拜」報名於煞科日英國冠軍錦標，但考慮到馬匹進度，佢就傾向以前駒單騎應戰，「譽滿杜拜」自遠征澳洲成為雙料G1盟主，在跑完香港女皇盃之後，返國就只跑過日蝕錦標一場，郗國思坦言馬匹來年重點，再次遠征澳洲秋季嘉年華，所以畀馬匹先放個長假。

由於要趕煞科日備戰時間較為緊絀，郗國思表示延後兩星期復出，對於「譽滿杜拜」提升狀態更為有利，跑完羅馬錦標如何部署，若與上季遠征澳洲前相比，「譽滿杜拜」喺去年嘅英國馬季，保持正常出賽頻率，相比今季7月只跑一場，如今先揀場G2復出，睇嚟部署12月來港跑國際賽，繼女皇盃之後喺香港盃再一次同「浪漫勇士」碰頭，都唔係無可能。