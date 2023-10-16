莫雅都高度評價：佢係新范高爾！

今屆杜何斯特錦標片段：

喺唔少馬迷甚至圈中人心目中，近十幾年全球最出色嘅馬匹，就係擁有完美賽績嘅「范高爾」(Frankel)，呢匹歐洲佳駟當年14戰全勝，兼且攻下10場一級賽，兩度成為全球評分最高賽駒兼歐洲馬王，兼且由一哩贏到2000米都係無對手，姿態亦非常驚人，絕對係不可多得嘅佳駟。不過，經過啱啱禮拜六喺英國新市場馬場舉行嘅1400米一級賽杜何斯特錦標後，竟然有唔少人包括莫雅、古摩亞陣營掌舵人之一嘅Michael Tabor，都一致認為頭馬「名戰古城」(City of Troy)係新「范高爾」，就知呢匹2歲馬真係唔簡單。

古摩亞名下，由岳伯仁訓練嘅「名戰古城」，今年兩戰全勝，剛周末出戰G1杜何斯特錦標被捧成大熱門，交由莫雅執韁，中段展現極強加速力，最終彈甩亞軍「愛揚名」(Alyanaabi)3個半馬位掄元，姿態非常驚人，因此賽後有唔少人都視前駒為新一代「范高爾」。就連一向冷靜嘅莫雅，賽後接受訪問時都話係佢心目中，「范高爾」係佢見過最強嘅馬，但自從「名戰古城」贏完杜何斯特錦標，佢話自「范高爾」後從未見過一匹兩歲馬如「名戰古城」般交出咁嘅表現，當然佢都明現階段同「范高爾」比較係唔太合適，因為「名戰古城」仲有漫漫長路要走，但肯定令人期待。

至於Michael Tabor都不諱言話「名戰古城」就係古摩亞嘅「范高爾」，佢對前駒前景非常樂觀，甚至認為此駒父線出自美國三冠馬王「正義」(Justify)，下年有機會挑戰美國育馬者盃經典大賽。而岳伯仁亦認為「名戰古城」係佢從練以嚟最佳兩歲馬。