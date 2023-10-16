戴圖理1個原因騎唔到傳教團 依家薛恩接手！

2021年墨爾本盃季軍「傳教團」(Spanish Mission)，2年前跑畢墨爾本盃之後就轉手留在澳洲服役，不過留咗喺澳洲咁耐，「傳教團」都未有頭馬進帳，成績最好兩仗已是在2022年3月2000米一級賽澳洲盃以及2022年9月1600米二級賽飛行錦標跑入季軍。

「傳教團」去年曾因肌腱受傷而需長期休息，今年9月終可復出，雖然喺1600米一級賽戴花錦標敬陪末席，但上仗增程出戰東寶錦標以第8名過終點，此駒已決定棄戰本周六舉行嘅2400米一級賽考菲爾德盃，轉以智朗盃為熱身戰，其後再出戰墨爾本盃。

雖然「傳教團」幕後曾表明自己與戴圖理關係良好，亦希望戴圖理可策騎「傳教團」出戰墨爾本盃，但佢哋用人考慮因素之一，係希望熱身戰以及正本戲都可由同一騎師主理，而戴圖理未能在熱身戰先策「傳教團」出賽，令到幕後喺選擇騎師上多咗考慮。

今日(16日)澳洲傳媒就傳出消息，表示薛恩已經接手「傳教團」，薛恩將會喺智朗盃、墨爾本盃都會策騎此駒出爭。因於今年墨爾本盃賽事較多輕磅坐騎，薛恩接下此駒聘約，意味住負磅約120磅嘅參戰馬又少一駒，戴圖理未必咁容易喺今年墨爾本盃搵到坐騎呀。

另一邊廂，今年墨爾本盃眾多輕磅參戰馬，日本國寶級騎師武豊都想參與，而安國倫喺社交平台宣布，已經成為武豊一日澳洲騎師經理人，希望可為武豊於墨爾本盃賽日尋覓合適坐騎。