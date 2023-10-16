【賽馬以外】個個都話退唔退！咁潘頓呢？

成日都講笑話騎師講嘅嘢都係信唔過，甚至有時喺啲馬主飯局，都聽到佢哋話如果啲騎師同你講自己隻馬有餐士，都唔可以信到十足十，事關隨時呢啲先會輸獲甘。咁筆者都好明白嘅，跑馬從來都冇贏硬，你搏時人哋都搏，所以真係唔好信晒騎師講嘅嘢。不過，筆者點估到就算係騎師自己切身問題，佢講嘅嘢一樣可以唔算數，最近一位就係殿堂級高手戴圖理啦，明明舊年年尾先至事先張揚騎埋今年掛靴，今年亦有唔少馬場幫佢搞告別戰，點知上個禮拜突然公布收番退休呢個決定，話明下年會轉戰美國繼續策騎，至於騎幾耐？戴圖理話隨時3個月，甚至3年都唔出奇，即係話唔會咁快退休啦。

講起話退休唔退休呢件事，香港馬迷應該唔會陌生嘅，莫雷拉就係最佳例子啦，呢位巴西好手上季初原本仲係香港公司騎師，點知因為髖骨舊患搞到佢痛苦難耐，就算馬會畀最好嘅治療，佢都決定要返巴西醫治，最後仲決定交番個牌畀馬會兼決定退休，話騎多大半年左右就結束策騎生涯。點知自從唔喺香港，雷神嘅傷勢真係好咗好多，兼且喺澳洲、日本甚至祖國巴西攞到好成績，佢依家亦好似失憶咁，話唔打算退休喇，但仲會騎幾耐？筆者相信就算依家可以面對面問佢，都唔會有正確答案啦。

不過，唔好講啲咩言而無信，出爾反爾，純計觀賞同埋作為馬圈中人，都唔想見到戴圖理同埋莫雷拉咁早退休嘅，尤其係戴圖理，雖然佢都就快53歲，但今年依然見到佢贏唔少一級賽，如果睇埋今年浪琴表全球最佳騎師排行榜，佢依家以96分排第2位，只係輸畀莫雅，就知佢喺全球馬壇依然極具影響力，作為世界馬壇icon，如果可以騎多幾年，絕對係好事。咁莫雷拉雖然重返香港策騎嘅機會極微，但佢都係40出頭遮，亦冇理由咁快退落嚟嘅。

講到呢到，大家應該會諗起仲有位早一兩年講過自己就快退休嘅騎師，就係6屆香港冠軍潘頓喇。喺舊年10月左右，潘頓接受某傳媒專訪時，曾經講過近年佢身體都累積唔少傷患，決定兩年內退休，事關潘頓話見到唔少運動員喺生涯巔峰後繼續其事業，都會走下坡，佢唔想出現呢個情況，所以想喺高峰時退落嚟。

數手指一計，如果潘頓講嘅屬實，今季應該係佢最後一季，當然大家都知人嘅諗法時刻都會變，就算筆者依家問潘頓，佢都未必答到邊一日退休，因為依家佢仲係冠軍，目前都只係落後布文一場排第2位，要一個人喺金字塔頂端離開，從未都唔容易。當然，以潘頓嘅情況，財務上一早應該冇咩問題，反而係佢仲想追求啲乜？莫雷拉嘅單季騎師最多頭馬紀錄，佢上季已經打破，依家佢嘅目標似乎只有韋達嘅1813場香港騎師頭馬紀錄，但佢目前只有1626W，仲差187場，今季應該不能達標，即係話佢想改寫呢個紀錄嘅話，肯定要喺香港留多一季，但從佢言談中，佢對能否打破1813W嘅決心的確唔算太強，事關潘頓喺嗰類有目標就全力達成嘅人，所以佢係咪會喺香港騎多季，真係未知之數。

如果要問筆者，以潘頓目前身體狀況，的確未必一定要跑埋下季就立即退休，始終佢係一位就算唔係100%弗都一樣可以贏馬嘅騎師，只係佢喺香港幾乎贏盡一切，佢會唔會諗於澳洲騎多段時間，專吼吓啲大賽，然後先再諗幾時掛靴？呢樣嘢相信要等到季尾，先有更加清晰嘅圖像。

■山無陵