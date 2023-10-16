鍾易禮已經上到第3位 今次好多機會馬！

7磅仔鍾易禮，今個季初拚出個未來，現已有8場頭馬，位列騎師榜第3位，上周三更憑住「鑽飾翱翔」同「天足貓」起個冷孖寶，計埋亞軍「胡椒軍曹」，以30分首度稱霸「騎師王」，後生仔連勝3期氣焰正盛，今次鍾易禮8駒揸手，追佢喇！

後生一輩有句潮語叫「點部署」，其實做好自己打好根基，一旦有成績交出，成功就會搵上你，背後仲有人幫你部署埋，好似手風甚順的鍾易禮，放頭出色又有7磅減，好多練馬師都供應前置坐騎，今期姚本輝的「運高八斗」上次在董明朗胯下負131磅鬥輸於「縱橫萬里」，今次用小鍾孭124磅再戰同程，補中之心顯然易見。石哥匹「皇龍帝國」上次放唔出頂在二、三疊大敗，今次再用鍾易禮減磅，五班有利之快馬，跑啱形勢可大變身。

另一匹五班作賽的「無敵精英」，前仗在谷一哩同程贏個半馬位，再出落敗後伍鵬志找來此位見習生仔減7磅，料可抵銷加分阻力。

至於鍾易禮師傅告東尼，當然又畀機會徒弟，旗下蕭家灰色馬「亞機拉」性能均速，上次用鍾易禮在沙田放入一席第2，今回轉跑急彎短直路的谷草，排1檔起步，相信更具威脅。另外「美麗邂逅」前次纏鬥壓下「雅典武士」幾乎贏馬，可惜柏廐「舞林密碼」走勢實在太誇張，只能屈居亞軍，到上回「美麗邂逅」再出，中段墮到包尾，直路飛出外疊蝕位追，跑第7名不用介懷，改用鍾易禮減7磅，有力補中。