兩位新倉主上周三齊爆冷 今次...

今季兩位新倉主巫偉傑同廖康銘，都已經成功開齋，而且快活谷都係兩人福地，巫偉傑早前先有「浪漫老撾」贏谷草一哩，繼而上周三再憑18倍冷門「天足貓」在四班谷草1200米成功突襲，同晚廖廐亦有16倍馬「國大合」飛將軍殺上擒下「又享耆成」，今次廖、巫兩位新紮師兄又有實力籌碼，各位要多加留神。

前東廐副練巫偉傑，今季較遲才派馬上陣，不過已連勝兩期谷草，氣勢加強，今次出馬4駒甚有機會，當中最突出當然是第7場質高當銳的馬房開齋馬「浪漫老撾」，上回排11檔亦能輕勝弗馬「銀亮光速」，此匹480萬香港拍賣馬，潛力有幾多仍未見底，過往亦屬好開續好之輩，潘頓唔放手連捷可期。另外第5場四班1200米的「小刺蛋」，上季尾又係在跑馬地排11檔擊敗3捷當銳的「心想事成」，剛季內復出遇上極慢步速，後追不及得第6輸不足2馬位，就當是熱身吧，今次狀態提升必要吼住。巫廐尚有熱完身的「三劍俠」及「美麗新星」出戰，兩駒均用上經常爆冷的洋將霍宏聲及巴度，也是不可輕視。

至於另一邊廂的廖康銘，上期來投馬「國大合」表現大幅躍進終於作出零的突破，可見此倉主練馬工夫有幾勁，今期出5駒，是來港開倉後派馬最多一次，當中第4場五班一哩，9歲老黃忠「贏科超影」上次熱倒後潘頓雖然話失望，但今次仍然再跨上馬背，既然上回已擺前走開了氣，改回留後跑隨時有變數。

廖廐尚有第6場四班1650米的王牌馬「超勁寶寶」，唯一贏馬一役，就是在同程放頭得手，剛戰轉倉首仗，出閘後艾道拿刻意留後跑，最終只得第8名，呢類馬一旦用回放頭跑法，威力可以大幅提升，冷門可以諗諗佢。