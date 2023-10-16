停賽前優惠期限 OK哥不停嘟W贈馬迷！

布文在10月頭3次賽事只贏兩場，論機會坐騎眾多，表現已屬失望，但騎者趁剛周日跑二級賽日子又重拾佳績，全日4W兼接手「加州星球」輕勝重頭戲沙田錦標，甚至以17W趕過潘頓躍升榜首！騎者因早前在跑馬地及澳洲犯規被罰，跑完今次谷戰及周日沙田賽事便要停賽5日，今次又策騎多匹機會勇馬，必把握機會數胡，保持其一哥地位。

睇睇布文今次坐騎中，第2場及第9場接手黎廐由潘頓騎慣騎熟的「萬眾開心」與「勝神威」，這更是布文及黎昭昇在今季首次合作，決心非輕。睇番黎廐最近有「仁仁之寶」初跑谷草縮落1000米一擊即中，第2場「萬眾開心」本身贏過谷草1200米，更不用懷疑場地性能，復出縮程跑1000米可求突破。況且最近於從化試閘跑第1名及第2名，擺明仄準，4歲馬在布文胯下有權進步。第9場「勝神威」再戰強項谷草1200米，已熱身且排5檔易發揮，要提防。

第3場希廐「勇眼光」季內出賽兩次俱跑近未勝，今回返谷草重配布文戰意鮮明，但人馬首戰只得第5名，今次如何突破？練者安排此駒除眼罩及初用單邊眼罩，正是求變信號，加上全場無一駒於上仗贏馬，只要跑出水準應有力贏番次，值得吼實。

第7場三班1650米，文廐「怪獸奇兵」上仗前與「金鑽貴人」於草地拍跳及由巴度試閘仄準，動態非一般，結果巴度胯下跑第5名，名次非差卻欠威脅，今次即召來布文執韁，賽前操兩課包括一次彈閘，積極程度已知要拚個明白，排5檔可率先搶出，且看能否順利放到？

布文其餘坐騎中，相信最受注目是第8場的柏廐馬「喜至寶」，上仗初跑谷草，於何澤堯胯下發揮出色追贏，今回騎者被罰停賽，誓言要爭冠的方嘉柏，當然不會錯過旗下勇馬爭勝機會，召來布文執韁，擺明想騎者幫助省起馬匹後勁，值得捧場。