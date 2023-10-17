亞機拉渡江增程 鍾易禮信佢應付到急彎！

經過一季後，見習騎師鍾易禮(Angus)今季成績穩步上揚，現時已經以8場頭馬進佔騎師榜第3位，就連姚本輝都開腔讚賞呢位見習生各方面展現明顯進步，今期練者繼續提供支持，有實力馬「運高八斗」上陣。

師傅告東尼同樣重用徒弟，今期騎練有「桃花多」、「亞機拉」以及「美麗邂逅」3駒合作，Angus有望可再為師傅建功。當中列陣第7場三班1650米谷草，東廐「亞機拉」上季來港初期已經由Angus操開，此駒愈跑愈進步，上仗在田草1400米以領放戰略跑入Q，今仗回師谷草且增程至1650米。

Angus認為此駒表現有所進步嘅原因，係因為呢匹馬上季唔太適應香港天氣，此駒上季曾經試閘後身體會唔太舒服，幸好馬房照顧得好，近排「亞機拉」已適應香港天氣以及跑道，可交出接近走勢。

Angus又提到，其實上季尾班德禮騎過「亞機拉」，當時馬匹居中競跑末段有追，當然上仗搽用領放戰術效果更好，今仗增程至1650米，相信馬匹都可應付急彎，而此駒上仗都輕鬆放得出，陣上唔會搶口易發揮，會善用1檔優勢擺前走，寄望馬匹有足夠長力應付多250米路程。