巫偉傑上晒力 今次精銳盡出！

兩個新倉上期夜賽齊齊有馬贏，當中巫偉傑更連贏兩期夜賽合共累積2W，成績逐漸納入正軌，明晚繼續再攻谷草，馬房開齋馬「浪漫老撾」再配潘頓乘勝追擊，加上續由旺人布文為「小刺蛋」操刀，大有機會為練者再添進帳。

巫偉傑於10月夜賽兩連勝，練者曾經透露開齋比自己預計稍遲，礙於目前兵源有限，在出馬次數不多情況下，及早憑「浪漫老撾」與「天足貓」贏馬已算理想，明晚再度把握賽事形勢，部署兩匹谷戰能手出擊，當中「浪漫老撾」力爭成為巫廐首匹連捷馬，上仗在潘頓胯下出戰強項谷草1650米，克服外檔阻力贏馬，難度相當高。

浪漫老撾乘勝追擊

巫偉傑認同「浪漫老撾」今季狀態來得早，對於復出首仗已有一定信心，只是略為擔心排檔稍遜，但在潘頓出色留放下，成功楔到好位伺機而動，結果取得寶貴勝利，如今再度誓師，排有利2檔，潘頓已摸熟馬匹脾性，跑法上可彈性處理，連捷呼聲高。

「小刺蛋」上賽與「浪漫老撾」同晚出擊，雖然搏殺有心，卻因直路受困，未能全力施為，以不足兩身位跑獲接近第6名。布文答應再騎，吸取上場經驗之後，已熱身馬必力謀補中，適逢今仗編為浪琴錦標，相信練者亦期望首嘗捧盃滋味，鬥志更加毋庸置疑，有望延續夜賽連勝佳績。