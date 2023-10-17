【練馬師王】7戰駒不同配搭 大搏殺搵啱人選

上期「練馬師王」，伍鵬志以32分脫穎而出，今季首度封王。雖然伍廐開盤賠率為6.5倍，屬於熱門之一，但就算只在「走地盤」才跟注，賠率也不俗，最高有15倍，最低也有3.25倍，睇準時機，隨時可賺取理想回報。

今期跑馬地戰線，「黑夜之神」方嘉柏又再舉兵出擊，7匹參戰馬分別由7位騎師操刀，看似是雜亂無章，但實際是練者找啱最佳人選效力，尾場「幸運之神」上場守好位一攻而破，今仗改負輕磅，布文無緣再出策，立即選用善於搶放的希威森，保持競爭力。「幸運之神」上季至今，兩度於四班孭重磅建功，表現出色。查今季頭馬四升三班再跑，先後有「馬林」及「幸運旅程」取得連捷，「幸運之神」殺上三班，估計阻力不大，穩守尾門。

至於上場取得平頭冠軍的「喜至寶」，因贏馬功臣何澤堯被重罰，方嘉柏換來另一擅鬥後勁的布文壓陣。「喜至寶」上場休出即贏谷草1200米，是今季同程最快的頭馬時間，各駒高速比併，此駒還可以交出22秒48全場最快拉士，與「幸運旅程」同到，表現勁中之勁，贏馬後今仗只多負3磅，條件有利，可望獨自坐正。

除上述兩駒之外，同晚其他柏廐馬都具備爭分能力，例如頭場「九秒九」，今季由董明朗接手主理後，連仗追得出色，即使改排最外12檔起步，但本身留後跑影響不大。既然甫開場即有餐士，因此投注方嘉柏的「練馬師王」，適宜盡早「入場」落注。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 4.5倍

2.呂健威 4.5倍

3.容天鵬 10倍

4.姚本輝 10倍

5.告東尼 8.0倍

6.大衛希斯 11倍

7.羅富全 13倍

8.蔡約翰 15倍

9.蘇偉賢 14倍

10.沈集成 20倍

11.巫偉傑 20倍

12.文家良 22倍

13.韋 達 35倍

14.賀 賢 40倍

15.廖康銘 125倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/鄭俊偉/伍鵬志/黎昭昇/徐雨石) 45倍