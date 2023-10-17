【張基焦點】雙贏操好初出即拚

容天鵬今季暫時只得1場勝仗，整體成績不算突出，來到周三跑馬地賽事，容廐卻大舉出擊，更派出不明物體「雙贏」上陣，有權一鳴驚人。另外，「添開心」質素不差，今季擺明操好才出，唔會打無把握的仗。「鑽飾翔」新勝猶勇，匆匆再出升班出擊，仍有留意價值。「浪漫老撾」轉馬房上仗贏得出色，再攻谷草一哩求連捷，亦要重視。

第3場四班1200米，「雙贏」上季已經開始做工夫，朝早晨課及試閘均顯示有一定前速，但幕後不急進，決定留待轉4歲才上陣，今季賽前試谷閘及泥閘均有好走勢，走來有前有後，反映有質素，做足工夫才上陣，並非無的放矢，即使希威森最終未有效力，但改用同鄉董明朗上陣問題不大，有權一出即勝。

第5場四班1200米，浪琴錦標，「添開心」馬主與伍鵬志早有淵源，此駒台型十足，上季亦有準備才上陣，可惜第2次出賽於田草1000米爆冷不成，其後演出較為徘徊，可能未摸通性能，今季試谷閘走外疊無問題，因此才轉場出擊，同時於試閘仄準不同配備後，才決定再次綁脷，交代決心明顯。

第2場四班1000米，「鑽飾翱翔」熱身後愈跑愈好，上周三贏完五班同程後，狀態有升無跌，今次在四班遇上一批前速更慢的對手，抽9檔依然夠快切入放頭，可以再下一城。

第7場三班1650米，「浪漫老撾」作為巫偉傑馬房的開齋馬，自然希望盡拚省招牌，上仗角逐此程，排在11檔贏得出色，今回續配潘頓抽2檔形勢更好，連捷機會樂觀。