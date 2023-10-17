【進階選項】亞機拉一哩可放到

未知大家有否於每次賽前或賽後節目看看騎練訪問？理論上騎師是執行指示者，他們的賽前訪問普遍比較官腔，縱有自己想法，實際亦要待練馬師確認，至於賽後訪問通常出現電視機前的只會是勝利者，贏馬當然開心。反而練馬師訪問有參考價值之餘且有趣，尤其是具江湖地位的練馬師。像早前打風取消賽事一期，被問到「旺旺神駒」為何增程1400米，沈集成亦表明雖然並非要就潘頓，但事實卻是他早卜定「威力奔騰」出戰剛周日1200米，故此才讓路，潘頓心中有馬，可惜最後搏失。同樣，沙田錦標「加州星球」換布文勝出，告東尼亦不客氣，直指這是潘頓錯誤決定，換轉其他人可能說到潘頓太忙分身乏術，又或早已應承聘約去替其護航。

告東尼是香港馬壇殿堂級人物，其徒弟鍾易禮在名師教導下今季騎技亦有明顯進步，尤其在放馬方面更有一手，第7場「亞機拉」等牠跑谷草一哩多時，來港前在英國3捷，其中兩場是車士達馬場的1515米。車士達與葉森馬場相似，同樣屬急彎上山落斜場，而前者彎度更銳，故前置馬極具上風，「亞機拉」便以相若跑法取得頭馬。上季曾勝谷閘，落場跑3次1200米純粹熱身，今季再成熟即安排兩戰1400米，且沿用外地前置跑法有前有後，今重返谷草初跑一哩肯定合腳法，抽埋1檔好位有力放到。

告東尼的前副練巫偉傑今季自立門戶，開齋馬「浪漫老撾」今與「亞機拉」同場，看誰食胡？另外第5場「小刺蛋」上場末段看似塞車，實際再望直鏡，於「幸運旅程」及「水晶酒杯」中間根本有足夠空位，布文手勢無意圖讓坐騎轉跑線反而企高身提早收手，令馬兒失去前4名，是無意力策還是未能力策，大家自行判斷。馬當然有能力，只要今次是剛周日神勇的布文，可期補中。