【三重彩地帶】4「威」合體打造勝仗

呂健威作風正氣，今晚排出強陣應不會空手而回，兩場揀膽都屬意呂廐馬。第6場四班1650米，「威威鬥士」上仗谷草1800米造最快末段入Q，久沉後終再入三甲，以往兩次贏馬，之前一仗都跑亞軍，今季部署同出一轍，回勇後跑番首本一哩，兼起用呂廐頭號殺手希威森，戰意極濃。

「獨角獸」上場締佳速贏同程食正快步速，實力唔懷疑，但今場未必有相若形勢。「架勢奇爸」今季兩仗均受阻未展所長，計馬落到四班已有迴旋餘地。「美麗攻略」有能力但跑法被動，拖腳尚可。「錢多多」上季尾初試同程入Q，確認轉型，季內兩場已有充足熱身，整裝待發。

龍之心突破樽頸

第9場三班1200米，「龍之心」今季兩戰只得季殿，正處樽頸位，遂轉谷求變，上季贏過谷閘且同父馬多數擅跑細場，部署有的放矢，可能是一次性的帥權，潘頓點會同你客氣！

「小霸王」同程能力今場數一數二，惟輸蝕在未熱身。「運高八斗」上次同程8檔沿途外疊望空仍入Q，今場12檔又要借助忠心性格搭夠。「合夥雄心」以往三班曾經兩捷，比起另兩匹新勝升班馬來得可靠。蔡廐馬開始進入狀態，已有兩場熱身的「旋風飛影」排1檔，隨時嚇你一跳。■海東