【J臣研究所】天外驚天落班即砌

配合「夜繽紛」今次跑到9場助興，惟筆者總覺得爭少少，如果場外好似以前咁，多一檔魚蛋、多一檔雞髀，咁就有Feel了！

周三先睇頭場賽事，「天外驚天」熱夠身落五班即試大閘撻起狀態。睇番上季落五班兩戰1W1P，明顯評分有利，谷草短直路更啱發揮，先揸膽。「創奇蹟」上場跑得一席亞軍，潘頓肯再騎自然係機會馬，但細心睇上場放到咁順最後100米已明顯乏力，今場多兩隻快馬燒佢，更加唔容易埋欄，只拖一票。「謙謙君子」上季喺四班已連番跑近，今季轉至呂廐照計有進冇退，埋門大閘都見前速，隨時又一匹何良寶藏。「歡樂好友」本身具四班頂質素，減分落到呢個階段，七成馬都夠跑。「綫路光明」上場又係後上衝得勁，亦都拖一票。

第2場蔡廐一對馬都幾惡，「奇寶」跑1000米段爆炸力特別犀利，有過兩場熱身，加上蔡廐馬到10月中操起就唔講得笑。「有財有勢」上季1200米兩捷，上場賽前試從化閘其實走勢唔差，有過一場熱身卻縮程跑短其實難被睇好，但呢隻馬跑三班同四班分別好大，如果有不俗分頭，點都要買少少。「華麗活力」跑法上傾向於長啲，但事實上1200米又係爆唔起，埋門大閘擺到前面走，潘頓肯騎就已確認隻馬狀態到位。「萬眾開心」上季贏馬一役，同場亞軍殿軍都已補中，今季試夠兩個大閘才復出，要拖埋。