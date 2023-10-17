【耀眼精選】架勢奇爸賽績超強

呂健威馬房嘅 「包裝智威」，來港評80分起步，至今跑過17次交出2冠2亞2季，最高評101分；同樣係前季G布馬嘅「多巴先生」，起步點比「包裝智威」高2分成就更勝一籌，已取3W，包括皇太后紀念盃同百週年紀念銀瓶兩場G3，最高去到118分，係本地出戰香港瓶嘅必然代表。如果有匹馬可以響呢兩匹馬身邊過終點，你認為值幾多分？

出自「小法寶」嘅「架勢奇爸」，3歲時係澳洲分級賽嘅常客，贏唔到但一再輸近，其中前年4月10日，出爭1600米三級賽卡賓會錦標，直路初困守內欄遲遲未能望空，去到最後100米左右先至有位出，最終負於頭馬個多馬位得第4名，響佢身邊一齊衝線嘅亞軍馬，正正係「包裝智威」。兩星期後跑2000米三級賽柏加碟，輸畀「多巴先生」個多馬位屈居亞軍。揸住呢份績，「架勢奇爸」就算唔係另一匹過百分嘅一班馬，打個8折響七、八十分都應該有立足之地。點估到 「架勢奇爸」去到依家評分竟然跌穿6字頭，並且都仲係處子之身。

「架勢奇爸」今季轉戰谷草雖然三甲不入，但走勢其實一啲都唔失禮，再次排最外檔起步，有過上場經驗，周俊樂應該識點跑，獨贏有10倍左右博得過。