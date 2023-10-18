【場地點樣】天文台預測雨勢漸密 好地恐防有變

跑馬地馬場今晚舉行9場草地賽事，以移欄B跑道角逐，頭場開跑時間為晚上6時45分。就目前場地預測為「好地」，度地儀指數2.71。

雖然暫時掛牌「好地」，但受到季候風影響，天文台預測今日天氣多雲，並有驟雨，稍後雨勢漸趨頻密，局部地區更有雷暴，明日雨勢更會持續，恐防今晚賽事，場地或會受到影響。

馬迷當然要密切注意天氣同場地情況，由於今晚以谷草一哩以內途程為主，一旦雨中作賽，跑法主動馬匹，肯定有着數，更何況係魔鬼B跑道作賽，場地起變化，相信會呈現一定程度偏差現象。

今季跑過1次谷草B欄夜賽，8W之中，除1W出自何澤堯，全部來自外籍騎師，當中布文中三元，而田泰安亦都起孖，其實綜合上季谷草B欄賽事，大師父頭馬數字一面倒，而本地騎師只有Win神可與潘頓看齊，兩人贏最多各得13W。

不過值得留意，就係蔡明紹亦係B欄好手，上季成績只係排响潘頓同何澤堯兩人之後，都擸咗11W，今季首次B欄夜賽，雖然無馬贏，跑2件卻獲一亞一第5，全數有獎金，今晚何澤堯停賽，蔡明紹有成8駒列陣，把握機會，話唔定陸續有頭馬見面。