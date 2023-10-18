疫情之後，「破空極光」成為首匹遠征澳洲春季嘉年華嘅日本賽駒，星期六就會開上前線，由連達文出戰考菲爾德盃。

「破空極光」除了出戰考菲爾德盃外，終極目標就係墨爾本盃，而練馬師吉岡辰彌對於今次安排馬匹遠征澳洲，口脗同「浪漫勇士」練馬師沈集成一樣，揚言並非志在參與，決心係擸走晒兩項獎盃。

其實日本賽駒响考菲爾德嘅往績不俗，响2014年潘頓騎「愛發達」、2019年連達文騎「白朗冰川」，分別贏過兩屆賽事。雖然上述兩匹馬，跟住都係出戰墨爾本盃，表現平平，而練馬師吉岡辰彌若論實力，「破空極光」與兩匹勝出考菲爾德盃嘅日本賽駒，實力相若，但若論大長途能力，就肯定秤先其餘2駒。

尤其响3200米G1春季天皇賞，敗於「駿天宮」等惡馬跑第4，試準墨爾本盃長力之餘，已經仄準遠征能力，而且練者亦指出日本草地跑道太硬，相信「破空極光」响澳洲較鬆軟場地角逐，必能展現更大威力，況且有連達文助陣，對於周末首戰考菲爾德盃，可以講係信心滿滿。

今屆考菲爾德盃中，除咗日本賽駒之外，尚有另一匹海外賽駒，由岳伯仁訓練嘅「快手出招」(Okita Soushi)，馬主亦係日籍大馬主松本俊廣(Toshihiro Matsumoto)，但論實力就肯定唔及得上「破空極光」咁突出。