冠軍錦標隨時打水戰 法國幫笑來威2.0踩場

本周末響雅士谷將會舉行英國馬季煞科戰，但由今午開始，英國受到風暴Babet影響，天氣預測就將會連續有雨，尤其今明兩日更加會係橫風橫雨，雖然目前為止，雅士谷場地預測為好至軟地，不過雅士谷馬場緊急機制指引，若然賽事早上8時00分場地預測達至爛地情況，將會繼2019年後，第2次將轉彎路程賽事以移欄內圈上演。

若然英國氣象局預測正確，相信周末雅士谷場地亦難望回復正常情況，估計會在軟地或是更差之爛地上演英國冠軍錦標賽馬日，當中不乏明星賽駒跑變化場地打折扣，或會於賽日早上因場地變化而退出，而戴圖理相信亦影響不少，新接手的「鋼鐵大王」，以及其嫡系「旋進軌跡」，都係特擅乾快地之輩。

不過場地起變化，對於隔岸而來嘅法國賽駒，絕對係大喜訊，將會出戰重頭戲冠軍錦標嘅Horizon Dore，響去季新馬首戰跑大爛地，已經大勝對手一出即勝，變化場地性能絕無問題，今年復出頭兩仗表現循序漸進，近4仗更加取得全勝紀錄，包括上場攻下多拉爾錦標(Prix Dollar)。

千祈唔好睇低佢最高成就只係新勝G2，但因為呢匹馬係正宗2000米馬，比起2400米賽程嘅選擇，Horizon Dore響法國出路受到局限，以佢跨季至今8戰取得6冠1亞佳績，亦證明本身表現實而不華，況且2021捧走冠軍錦標嘅同主馬「笑來威」，當年揚威英國前，響本土賽績，尚且不及Horizon Dore，如今以「笑來威」2.0踩場，趁住本土對手受到場地變化削弱實力，響今屆賽事自然有機可乘。

此外，法國賽駒尚有曾經擊敗Horizon Dore嘅「大石」（Big Rock），還有於薩塞克斯錦標跑第2名嘅「送達駒」（Facteur Cheval），兩駒將會攜手出戰女皇伊利沙伯二世錦標。