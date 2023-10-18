【戰況R3】一二檔開大冷Q！伍廐爆歷來最冷馬！

第3場四班谷1200米，大熱門係潘頓「正氣青驅」，獨贏2.2倍，P更係1.0倍，但係呢隻後上馬留後兜大圈撲近得第5，即係冇錢收囉！潘一哥今日已經連續3隻熱門冇P喇。呢場步速唔慢，跟在3、4位的兩隻「馬有運」同「樂加福」走得好舒服，最後就係呢兩隻前置馬纏鬥，拉士幾步跑開較長路程的「馬有運」韌力好啲，頂到尾爆71倍，唔單止係今季暫時最冷馬，亦係伍鵬志從練最冷W！至於韋達馬房的「樂加福」，輸兩場沙田返谷草排2檔即入Q，今場1、2檔連贏係派千九蚊呀~跑第3、4名，則為後上蝕好多位的「勇眼光」及放頭的「喜駿之星」。

贏到第10W嘅伍鵬志，話呢場「馬有運」贏到感到驚訝，因為此駒過往表現失望，所以上場賽後將佢運上從化，今場賽前亦都畀咗個試閘佢，確保試好再出賽，今場取勝可能因為隻馬鍾意跑變化地，加上抽到1檔。

練者又指，之前認為「馬有運」可以跑長少少，但最後都決定縮番落嚟試，而隻馬之前轉彎會片出去，所以不停為佢轉換配備改善問題，但今場最後決定除晒所有配備，反而效果唔錯，希望隻馬好開就好。

第3場賽果：10-8-2-3

二重彩賽果：10-8(最後賠率417)