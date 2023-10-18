【戰況R7】潘頓再鬥輸浪漫老撾！蕭家馬出頭執多150萬~

第7場三班谷1650米，蕭家英國自購馬「亞機拉」外地曾贏軟地，今晚場地起變化，呢隻均速馬仲要轉跑短直路谷草排到1檔，咩都夾到一絕，結果真係畀佢帶到，在港首度獲勝！今次仲要幫蕭家拎多150萬特別獎金，呢1W堅爽喇。不過呢場第2名轉羅廐的前大不列顛錦標冠軍「論文」同潘頓大熱「浪漫老撾」之爭，「論文」巴度推到上馬耳好落力，相對潘頓就真係騎得好Hea囉...最終仲撻埋Q，網上好多馬迷唔收貨呀~

7磅仔鍾易禮近排好旺，已經連勝4日，頭馬上到9W，另外告東尼亦累積6W，而馬主蕭劍新就話「亞機拉」上季健康問題令人困擾，經常發燒同有痰，今季照完之後問題解決可以出賽都鬆一口氣，以愛駒上季田草賽績加狀態好，所以今場轉跑馬地一試，今場終於取勝都感到滿意，自己對「亞機拉」期望頗高，想佢可以上到一班或以上。

至於點解會改名「亞機拉」，蕭生話隻馬買返嚟嗰陣叫Outgate，取其諧音「亞機拉」，加上動畫「亞基拉」入面架電單車幾似自己件紅黑綵衣，所以索性改呢個名。

第7場賽果：4-12-2-7

二重彩賽果：4-12(最後賠率48)