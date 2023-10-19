【蹄聲妙影】馬場都有土地問題？

需知土地問題，向來係香港多年來嘅爭議，事實馬圈亦異曲同工。最近有位入職好幾年嘅馬房友同東星呻兩嘴，圈外人以為佢哋好爽，入嚟做即刻有宿舍住，仲可以踩單車返工，但其實申請住宿舍要排，結婚有細路會快啲，據知佢哋入職後，排「馬伕竇」話雖快過排公屋，但細房依家至少排7年左右，中房可能幾個月至1年，大房可能即刻有，但近年出生率低咗，所以細房嘅需求係最大，同時亦係最缺，事關「馬伕竇」得3棟有細房，而且每層得兩間，計落應該唔使排到2046啩。

講番攝記切身處境，其實一樣遇到土地問題，沙田馬場地下樓層有兩間記者室，有枱有櫈有冷氣，每場賽事採訪完返嚟，可坐定定用電腦造相打稿傳片，方便至極，而且Locker又充裕，期期跑沙田都願。相反，跑馬地馬場話晒都係細場，空間自不然有限制，話雖有間記者室，不過位高8樓，老實講，以前冇即時新聞嘅年代還可以慢慢等lift搖上去，依家爭分奪秒年代，前線傳媒冇可能行呢條路。

事實上，跑親快活谷，尤其落雨，前線傳媒只有「寄居」救護站旁邊，一個殘廁咁上下大小嘅位置，事關得呢度有插蘇位之餘，同時可接收到馬會提供畀傳媒嘅高速無線寬頻訊號，最緊要係有瓦遮頭，不過呢度有張枱仔卻只夠3個人企喺度用，幾個彪形大漢唯有自給自足，自費買晒枱櫈，如是者愈開愈多，逐漸逼近行人通道，有次張櫈仔幾乎將馬主絆倒，好在獲馬主體諒冇追究，有練馬師及受薪董事亦曾到場了解，異口同聲都話要正視吓！

初步提供:

第2場14「超醒神」

第4場10「寶安威」

■東星