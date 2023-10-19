考菲爾德盃吼東瀛大軍 破空極光賽績堅

總獎金高達500萬澳元(約合2448萬港元）的考菲爾德盃(2400米一級賽)將於周六(21日)上演。今屆賽事雲集各地頂級佳駟，其中以「破空極光」最具瞄頭，這匹日本代表今仗力求一舉擊敗其他海外精英及當地長途良駒奪魁。

日本賽駒是不少澳洲大賽的常客，而且往往能取得佳績，包括「密州怨曲」及「搖滾樂」於2006年包辦墨爾本盃(3200米一級賽)冠、亞軍，充分證明日本長途佳駟實力不凡。該兩駒同年均有角逐考菲爾德盃，其中「密州怨曲」跑入季席，而「搖滾樂」則在欠運下取得第7名。

日本賽駒其實早於2005年便在澳洲取得不俗成績，當年「眼福」先在考菲爾德盃跑獲亞軍，其後在同年的墨爾本盃中則得第12名。

2014年，日本代表「愛發達」在潘頓胯下揚威考菲爾德盃。另一日本良駒「白朗冰川」則於2019年成為考菲爾德盃盟主，而同年還有「雍容白荷」在澳洲騎師連達文策騎下捧走覺士盾(2040米一級賽)。

難怪今年春季天皇賞(3200米一級賽)殿軍「破空極光」目前備受追捧。此駒今仗將由連達文主轡，這位澳洲好手在日本成績斐然，至今在當地已取得6項一級賽頭馬，包括最近一次於今年5月夥拍「鍵琴高奏」攻下日本打吡大賽(2400米)。「破空極光」上仗於6月出戰寶塚紀念賽(2200米一級賽)，在17匹賽駒中取得第12名，以7個馬位負於全球最高評分賽駒「春秋分」蹄下。

另一邊廂，來自英國的「風東來」上仗首次亮相澳洲賽事，在一級賽東寶錦標(2000米)中表現甚佳，預料今仗將再度居前競跑，與「破空極光」並列前進。外界預期今仗步速偏快，而雖然在考菲爾德的賽道角逐2400米途程不易應付，但上述兩駒均有望交出好表現。屆時近況良佳的「精神登脊」預料也會居前競跑。

曾在世界多地上陣的「不戰而勝」頗具天賦，近況甚佳。馬兒上仗於9月出爭木下錦標(1800米一級賽)，為其競賽生涯中首次在考菲爾德出賽。該役有助牠熟習環境，而牠已為今仗增程角逐2400米途程準備就緒。

另一主隊代表「踏金行」去年在考菲爾德盃取得亞軍，其後勝出墨爾本盃，上仗於本月初以雷霆萬鈞之勢攻下東寶錦標，今仗勢必備受追捧。