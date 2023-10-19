【分分制勝】韋廐自購馬初出 從未拎「第一」

第5場三班1000米，中國香港亞運獎牌運動員盃，「美麗第一」初出馬或成焦點主角，皆因上季至今5度試閘，取得4冠1季全獲前3名，次次都有好走勢，加上由冠軍騎師潘頓親征，自然吸引眼球。無可否認，「美麗第一」已相當成熟，埋門狀態早及水準，應可一出即交出亮麗戰績，但值得注意的是，韋達從練踏入第4季，從未有一匹自購馬成功初出即勝，最佳成績只得「奇妙星」與「聚才」首戰奪亞，另有4駒跑獲季席，海外賽績一般的「美麗第一」，能否有能力打破盲門數據？

同場另一匹自購馬「賢者無敵」，上季3歲已抵港服役，雖然3戰都未能取勝，但累積2季1殿尚算準繩，伸算現評73分，肯定無大阻力。踏入今季，「賢者無敵」改往從化訓練，似乎帶來不錯的效果，早前在當地出試草閘，一放而回，之後回港再試泥閘1050米，輕鬆跟前取得第2名。埋門交予布文考驗，緊韁奔馳下仍見盡展闊步，反應理想，論態已及鋒而試。

「賢者無敵」上季曾角逐田草1000米，意外重重仍跑第4名，拍住牠同到的還包括剛於夜賽完成連捷的「合夥雄心」，可見賽事水準甚高，今次復出再攻同程，布文壓陣予人無比信心，若非1檔出現嚴重偏差情況，相信大有機會染指錦標。

■明治朗