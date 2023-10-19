伍鵬志手風極順！今次佢話韋小寶...

伍鵬志剛於週三的跑馬地夜賽兩勝頭馬，繼續保持季初的勁勢。他將於本週日（10月22日）派出「韋小寶」在沙田出爭二級賽精英碗1200米，與上季最佳短途馬「金鑽貴人」一較高下，冀望馬兒能為馬房再創佳績。

「韋小寶」上仗於9月10日在首爾角逐三級賽韓國短途錦標（1200米，沙地），結果跑獲殿軍，負於以當地新場地時間紀錄率先過終點的日本代表「燦然一新」。

伍鵬志目前以11場頭馬暫居今季香港練馬師榜首位。他表示︰「『韋小寶』（從首爾）回來後的狀態甚佳。這次已是馬兒第2度遠征海外，牠一切應付裕如。我們安排牠於上週試閘，結果牠憑凌厲衝刺以首名衝線。與在韓國出賽時一樣，我們今次會為牠加上配備（半掩防沙眼罩）。」

「馬兒今仗負輕磅，希望牠能夠發揮最高速度，且看牠到時表現如何。今仗將甚具挑戰，但馬兒有輕磅之利，應會大有幫助。」

伍鵬志於上季開始時從現已退休的練馬師蘇保羅接手訓練「韋小寶」，至今已派遣此駒上陣12次，包括兩次在海外出賽。「韋小寶」轉投伍鵬志馬房後取得一場頭馬，另有6次跑獲前4名。

「韋小寶」上季在此賽中在頭馬「福逸」之後跑入第5名，今仗將由近期手風正順的班德禮執韁，自2檔出閘，力爭取得比上屆更佳的名次。

「維港智能」與「金鑽貴人」今仗將繼9月10日舉行的第一班特首盃1200米後再度狹路相逢，成為外界焦點，而練馬師羅富全則希望麾下的「順勢而飛」今仗能延續季內的穩定表現。

「順勢而飛」是上季其中一匹最耐拼的香港賽駒，出賽16次取得4勝3位，今季開季的表現依然準繩。

「順勢而飛」季內首仗在香港特區行政長官盃中力追「維港智能」與「金鑽貴人」而得季軍，其後於10月1日角逐三級賽國慶盃1000米，以馬頸位之差僅負於「勝不驕」蹄下，跑獲亞軍。

「順勢而飛」週日將在巴度胯下自4檔出閘。

羅富全說：「馬兒（『順勢而飛』）狀態不俗，而且今仗負輕磅，應能交出好表現，雖然要與『金鑽貴人』同場較量，爭勝或許不易，但我們會全力以赴。今仗適合馬兒（『順勢而飛』）競逐。」