【賽馬以外】前面爭崩頭 下游好鬼愁

筆者依家每次賽事開跑前，都會留意吓騎師王、練馬師王啲賠率有冇咩異動，落飛嘅固然要吼實，但更加會留意回飛嘅騎練，事關通常出現呢啲情況，回飛騎練嘅成績就比較差，所以視為重要參考。不過，賠率太冷嘅就冇乜點睇，因為無咩參考性，而喺尋晚筆者都留意到其他練馬師嘅賠率只得45倍，比較罕見，但始終未開過就不以為然，點知最終真係開出其他練馬師，因為伍鵬志有2冠1季，同賀賢瓜分呢個練馬師王，反而大熱嘅谷草王方嘉柏就1場都贏唔到，真係有啲意外。

不過，更加令筆者估唔到嘅係，正因為伍鵬志起孖，同埋沈集成食尾胡，而呂健威、方嘉柏又冇進帳，搞到依家帶頭嘅呢4位倉主都有11W，季初就出現四頭馬車局面，就知依家馬圈競爭有幾犀利，而幾乎季季都有60W或以上嘅羅富全，目前都有9場頭馬，根據以往嘅情況，季初排前面嘅練馬師通常都係愈贏愈順(除咗一個殿堂級倉主)，再加埋告東尼、蔡約翰呢啲大馬房，睇嚟今季前面隨時爭崩頭。

或者大家覺得沈集成不嬲都係季初急先鋒，開季呢段攻勢當然勁啦。但只要細心觀察吓，始終受到「浪漫勇士」遠征澳洲影響，馬房係少咗人手，起麻副練蘇狄雄呢段時間都喺澳洲，成哥今季暫時只係派馬上陣55次，係4位榜首馬房中最少，證明其實係未開盡引擎，同埋留意番成哥已經63歲，如果佢想延長退休年齡，「浪漫勇士」能夠贏大賽固然重要，但如果可以排喺練馬師榜前5名，獲延長退休年齡嘅機會就大大提升，所以筆者肯定沈廐今季應該會由頭搏到尾。至於方嘉柏、呂健威都話明想爭冠，而伍鵬志就希望頭馬多過上季嘅41W，而佢今季勢頭，50場以上應該走唔甩，因此今季冠軍練馬師應該唔會再係蔡約翰、羅富全兩師徒之爭，睇吓去到聖誕節嗰段時間，情況又係點。

既然前面咁樣爭崩頭，下游練馬師只能好鬼愁。馬圈不嬲都係強者愈強，弱者就愈……，但當有咁多練馬師今季爭取成績，下游要分一杯羹就唔容易，最慘係又冇得唔搏，結果因為氣勢不如人，就出現成日跑第2，或者位置交代嘅情況，換嚟嘅只係馬匹評分提升，但冇頭馬作回報，真係最大慘事。好似鄭俊偉咁，暫時有2場頭馬，以馬房兵力嚟講，唔係太差，只係有8個亞軍就大劑啲，好似尋晚「勁叻仔」就輸畀「美麗攻略」。睇番呢8場第二，有4場係輸短距離，筆者唔係話要4場贏晒，如果有一半係影贏，依家有4場頭馬，相信米高哥要護級就淡定好多。至於徐雨石、丁冠豪又點算好，依家只能睇吓廐內啲新馬生唔生性，如果唔係嘅話，肯定非常難捱。

■山無陵