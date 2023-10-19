周末南北半球大戰連場！

今個星期六，合共有9場轉播賽陪伴大家！下午12時50分開始，先從澳洲轉播考菲爾德盃賽馬日3場賽事，到晚上8時15分開始，則轉播英國冠軍錦標賽馬日6場賽事。

澳洲重頭戲考菲爾德盃，總獎金高達2,516萬港元，乃下個月澳洲墨爾本盃的重要前哨戰。「踏金行」上年正是在考菲爾德盃取得亞軍後繼而捧走墨爾本盃，今年當然想再次稱霸墨爾本盃。但既然剛戰以勁勢攻下東寶錦標，而且墨爾本盃所遇對手隨時更強，頗多未知數，趁現時勇況必視考菲爾德盃為首要目標，可放心捧場！

至於在雅士谷馬場上演的英國冠軍錦標賽馬日，當然是世界馬壇焦點。重頭戲英國冠軍錦標，「鋼鐵大王」之表現俱令人期待，尤其是「鋼鐵大王」早前兩度在雅士谷上陣獲1冠1季，今回返主場也可跑高一線。至於「帕丁頓」今年7戰共取6冠1季，也是非一般準繩，縮程跑一哩女皇伊利沙伯二世錦標，力足補中。

此外，由香港馬主陳國泰持有的「湖畔鄉鎮」，乃上年1200米一級賽英國冠軍短途錦標盟主，今年有權在此賽再度揚威！睇番近3戰於英法兩地上陣跑獲2冠1亞，近況突出，與戴圖理極為合拍，人馬早已鎖定12月征港跑國際賽，今次若贏馬又再增加聲勢！