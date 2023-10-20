潘頓周日會贏晒兩件馬王級綵衣？

潘頓曾多次表示希望可以為馬王「金鎗六十」效力出戰大賽，今個周日佢可以講有一半願望達成，事緣嫡系騎師何澤堯停賽關係，「金鎗六十」同主馬「金鎗武士」交由潘一哥主策，能夠穿上馬王相同綵衣為馬主陳家樑爭功，相信潘頓戰意一定沸騰，再加上3冠短途王「金鑽貴人」亦出戰二級賽精英碗，潘頓周末披上兩件王者戰衣，有好戲睇了！

出戰第7場精英碗的「金鑽貴人」，開鑼日被「維港智能」擊敗，未能完成7連捷，不過當日步速極慢不利追，本身更負頂磅，表現已收貨了，「金鑽貴人」熱身後反先可期。

第8場首度交由潘頓執韁的「金鎗武士」，上季尾負重磅贏馬，威哥今季跨季連捷馬甚多，「金鎗武士」復出試兩課大閘而來，更是找來潘頓，升上三班磅位減，威力隨時更強。除此之外，潘頓亦手執多匹實力馬，好似第10場「敏捷神駒」上季贏馬一役正是由騎者操刀，熱身後增程跑1400米，有一定機會。

第9場「知足常樂」則是另一匹當銳的5歲馬，跑二班次次有獎金，人馬夠夾兼排1檔，可以放心追捧。尚有第5場韋達馬房的「美麗第一」，乃練者揀手自購馬，潛力絕非等閒，潘頓更親試3課大閘得2冠1季，初出也要留意。