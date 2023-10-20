金鑽貴人誓可反Cup維港智能？

周日重頭戲1200米二級賽精英碗，特首盃三甲馬再度碰頭，焦點自然落在上季三冠短途王「金鑽貴人」，能否成功反先「維港智能」，然而局勢是否如此單純，只得兩駒單打獨鬥，同場其餘4匹對手之中，同樣有級數可恃之「好眼光」，熱身後重返強項兼排1檔，大大提高突擊本錢。

「金鑽貴人」剛戰季內復出跑特首盃，顯然躊躇滿志，朝締造連勝目標進軍，豈料上場負最重135磅抽排6檔，最終敗給排在5檔兼少負20磅之「維港智能」。「維港智能」在田泰安胯下充分掌握步速形勢，憑藉輕磅之助全程帶領，末段彈甩對手兩個半身位，令短途王吃一記悶棍。

無疑「金鑽貴人」上季尾於沙田銀瓶，曾孭頂磅擊敗只負115磅的「維港智能」，然而今季再遇，同樣形勢下卻被反先，文家良曾指出馬匹較喜歡於乾快場地角逐，剛戰在黏地上競逐，對於「金鑽貴人」發揮或會打折扣。

不過更關鍵是排檔差別，「維港智能」上場排在「金鑽貴人」內側起步，結果成功搶欄，採用慣常放頭跑法，如今狹路相逢，形勢對調，「金鑽貴人」排5檔，「維港智能」抽6檔，相信潘頓今次在跑法上亦會有所調整。

好眼光1檔可偷襲

其實今仗要反先「維港智能」，又何只「金鑽貴人」，排1檔之「好眼光」上季沙田銀瓶曾出現類似鏡頭，結果被「維港智能」頂在外側望空鬥搶，末段力弱跑第5，實際所負不遠，畢竟上季曾於三級賽洋紫荊短途錦標奪魁，熱完身轉爭更有把握1200米，或能向同場兩大勁敵給予威脅。