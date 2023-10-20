雅士谷之子最後探戈：如果我落淚...應是喜極而泣

今年的英國平地賽季即將步入尾聲，傳統壓軸戰英國冠軍錦標賽馬日周六舉行，雅士谷將上演多項一級賽及歐洲獎金最高的1600米讓賽，戰況緊湊。

戴圖理強調本周六是他最後一次在雅士谷披甲，這位52歲的殿堂級騎師曾在雅士谷取得不少重要勝仗，而他在當日4項一級賽中均獲得坐騎，冀能爭取佳績寫下圓滿句號。戴圖理表示︰「當我最後一次步出雅士谷的賽道時，我難免會有點傷感。但如果各位看到我落淚的話，相信只是喜極而泣。」

在1600米一級賽女皇伊利沙伯二世錦標中，戴圖理夥拍「新王朝」力爭殊榮，這位意大利好手至今6度勝出此賽。「新王朝」於5月在新市場的軟地上出爭英國二千堅尼，結果在戴圖理力策下摘桂。然而，莫雅執韁的「帕丁頓」今年創下6連勝佳績，前仗於薩塞克斯錦標以輕鬆姿態掄元，足證這匹年輕賽駒角逐1600米應難逢敵手。

實力強橫的法國佳駟「大石」，陣上主動領放表現最佳，出爭法國打吡大賽時，僅於末段被頭馬「頂級衝力」超越而得亞軍，後駒其後攻下凱旋門大賽。今仗另一參賽馬「蹄起勁」在雌馬賽中所向披靡，包括上月勝出馬頓錦標，該駒今仗面對更強對手，雖然牠曾在軟地上獲勝，但練馬師衛爾德憂慮軟慢地會影響馬兒的天生速度。

軟地對「凌雪飛」來說則不成問題，此駒於8月出爭國際錦標，雖然不敵擅跑快地的「瞄得對」得亞軍，但較季軍「帕丁頓」先過終點。「凌雪飛」是3料一級賽盟主，拍檔杜苑欣表示：「我對今仗排3檔感到滿意，這靠近應會成為大熱門的『帕丁頓』的檔位，該駒曾在約克不敵我的坐騎。『凌雪飛』鬥志頑強，能應付今仗場地，希望牠能延續季內佳績。」

杜苑欣將在當日較早場次主策「真章」競逐英國冠軍長途盃，這匹15捷長途佳駟在此賽未逢敵手，過去3年全勝，每次均由杜苑欣主轡。